“Paqja fiskale” nis nga 1 janari dhe do të zgjasë tre vite: Kush do të përfitojë dhe si?!

Një nga premtimet kryesore të qeverisë në fushën ekonomike është “Paqja fiskale”.
Sipas Ministrisë së Financave, nisma do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2026 dhe do të zgjasë për tre vjet, deri në fund të 2029-ës.
Qëllimi kryesor i “Paqes fiskale” është krijimi i një marrëdhënieje të re dhe transparente midis administratës tatimore dhe tatimpaguesve, duke ofruar lehtësime të konsiderueshme për qytetarët dhe bizneset.
Kush do të përfitojë dhe si?
Nisma parashikon rregulla të favorshme për tre grupe kryesore tatimpaguesish:
Fshirje e Plotë për Borxhet më të Vjetra: Të gjitha detyrimet tatimore dhe doganore të krijuara para vitit 2016 (më shumë se 10 vjet më parë) do të fshihen plotësisht. Kjo do t’i çlirojë shumë biznese nga statusi i debitorit.
Fshirje e Gjobave për Borxhet e Mesme: Për tatimpaguesit me borxhe të krijuara deri në 5 vjet më parë (deri në fund të 2024), do të fshihen të gjitha gjobat dhe interesi i vonesës. Ata duhet të paguajnë vetëm shumën kryesore të borxhit.
Zbritje deri në 50% për Borxhet 5-10 vjeçare: Për bizneset me borxhe në këtë kategori ofrohen dy opsione:
Zbritje 50%: Nëse paguajnë të gjithë borxhin kryesor me një shumë të vetme, u fshihen 50% e gjobave dhe interesave.
Zbritje 25%: Nëse zgjedhin ta shlyejnë borxhin në disa këste, marrin një zbritje prej 25% për gjobat dhe interesat.
Në total, nga “Paqja Fiskale” pritet të përfitojnë rreth 213 mijë tatimpagues. Politikat kryesore të reformës fiskale
Përveç “Paqes Fiskale”, qeveria po ndjek edhe disa reforma të tjera kapitale në rrugën drejt Bashkimit Europian:
Vazhdim i Tatimit 0% për Bizneset e Vogla: Nëntaksa 0% për bizneset e vogla do të zgjasë deri në vitin 2029, si një nxitje për formalizimin e tyre.
Reforma e Tatimit mbi Pasurinë: Pritet të rifillohet diskutimi për një reformë të këtij takse.
Mbështetje për Bujqësinë: Do të rishikohet skema e TVSH-së për fermerët në përputhje me praktikat e Bashkimit Europian, për të mbështetur më shumë sektorin.
Këto masa, së bashku me “Paqen Fiskale”, synojnë të lehtësojnë barrën financiare për bizneset dhe qytetarët, duke nxitur një mjedis biznesi më të shëndoshë dhe formalizimin e ekonomisë.
