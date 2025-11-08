Kolonët izraelitë sulmojnë gazetarët e Reuters dhe një grup fshatarësh pranë Bregut Perëndimor

IZRAEL- Kolonët izraelitë sulmuan një grup fshatarësh palestinezë, aktivistësh dhe gazetarësh që ishin mbledhur për të mbledhur ullinj pranë një vendbanimi hebre në Bregun Perëndimor të pushtuar, thanë dëshmitarët. Dy punonjës të Reuters, një gazetare dhe një këshilltare sigurie që e shoqëronte atë ishin midis atyre që u plagosën nga burra që mbanin shkopinj dhe shkopinj dhe që hidhnin gurë të mëdhenj në një zonë pranë fshatit palestinez Beita.
Zona, në jug të qytetit të Nablusit, ka qenë një pikë e nxehtë për sulmet e kolonëve në vitet e fundit, të cilat janë rritur në të gjithë Bregun Perëndimor që nga shpërthimi i luftës në Gaza dy vjet më parë. Sulme të tilla përshkallëzohen gjatë sezonit të korrjes, i cili filloi në tetor.
Ndërsa numri i sulmeve rritet, izraelitët dhe aktivistë të tjerë shpesh u bashkohen palestinezëve në mbështetje të së drejtës së tyre për të mbledhur ullinjtë e tyre, ndërsa dokumentojnë edhe dhunën. Aktivistët ose palestinezët vendas shpesh i informojnë gazetarët për planet e tyre për të mbledhur ullinj në mënyrë që të jenë atje për të raportuar, veçanërisht në pika të nxehta si pranë posteve të kolonëve.
Poste të tilla, të cilat ndonjëherë janë pak më shumë se disa shtëpi të lëvizshme ose struktura më të qëndrueshme, nuk miratohen nga autoritetet izraelite. Palestinezët dhe shumica e vendeve i konsiderojnë ato të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, por Izraeli e kundërshton këtë.
Ushtria izraelite (IDF) tha se dërgoi ushtarë në zonë pasi mori raportime për atë që e quajti një konfrontim. Dëshmitarët thanë se nuk panë asnjë ushtar izraelit në vendngjarje.
"IDF dënon çdo akt dhune dhe do të vazhdojë të veprojë për të ruajtur sigurinë dhe rendin në zonë", tha ushtria në një deklaratë për Reuters, duke shtuar se policia do të hetojë incidentin.
Sipas dëshmitarëve, rreth 30 fshatarë dhe aktivistë, si dhe rreth 10 gazetarë, ishin mbledhur për të korrat kur dhjetëra burra zbritën nga një post në majë të kodrës dhe i sulmuan, duke i goditur me shkopinj. Ata gjithashtu rrahën vazhdimisht fotografen e Reuters, Ranin Sawafta, ndërsa ajo përpiqej të mbrohej.
Jonathan Pollack, një aktivist izraelit që dëshmoi incidentin, tha se rreth 50 kolonë të maskuar ishin të përfshirë dhe se ata që sulmuan Sawaftën "e rrahën pa mëshirë, duke vazhduar të hidhnin gurë ndaj saj ndërsa ajo ishte në tokë dhe duke vazhduar të sulmonin këdo që i erdhi në ndihmë". Ai tha se kolonët bërtitën në hebraisht, fraza të tilla si "Dilni nga këtu".
Sawafta shoqërohej nga konsulenti i sigurisë së Reuters Grant Bowden, i cili u godit ndërsa përpiqej ta mbronte. Pajisjet e saj fotografike u shkatërruan. Të dy mbanin helmeta dhe kishin fjalën "Shtyp" në jelekët e tyre mbrojtës. Helmeta e Sawaftës kishte një gropë të madhe pas sulmit. Një ambulancë i çoi të dy në një spital në Nablus për ekzaminim dhe trajtim.
"U bëjmë thirrje autoriteteve izraelite të hetojnë incidentin dhe t’i mbajnë përgjegjës ata që janë përgjegjës dhe të sigurojnë që gazetarët të mund të punojnë lirisht", tha Reuters në një deklaratë.
Kolonët izraelitë kryen të paktën 264 sulme ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor në tetor, numri më i madh në një muaj që kur OKB-ja filloi të regjistronte incidente të tilla në vitin 2006. Grupet izraelite të të drejtave të njeriut thonë se incidente të tilla rrallë hetohen nga autoritetet izraelite dhe autorët rrallë mbahen përgjegjës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd