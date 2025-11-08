Vllaznia mund edhe Dinamon dhe mban vendin e parë në renditje!

SHKODER – Vllaznia ka arritur të mundë Dinamon 1-0 në sfidën e javës së 11-të të Kategorisë Superiore, një ndër ndeshjet më të forta në letër, por edhe në fushë siç rezultoi.
Goli i vetëm i takimit u shënua në minutën e 15-të nga Bekim Balaj, ku në ndihmë erdhi edhe VAR-i.
Kryeqytetasit barazuan në minutën e 34-t me anë të Berishës, por u dësh sërish ndërhyrja e teknologjisë për ta cilësuar golin si jo të rregullt. Me këtë fitore, Vllaznia ruan vendin e parë në renditje me 23 pikë, ndërsa Dinamo momentalisht ndodhet e katërta me 18 pikë.
