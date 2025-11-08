Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Vllaznia mund edhe Dinamon dhe mban vendin e parë në renditje!
Transmetuar më 08-11-2025, 20:51

SHKODER – Vllaznia ka arritur të mundë Dinamon 1-0 në sfidën e javës së 11-të të Kategorisë Superiore, një ndër ndeshjet më të forta në letër, por edhe në fushë siç rezultoi.

Goli i vetëm i takimit u shënua në minutën e 15-të nga Bekim Balaj, ku në ndihmë erdhi edhe VAR-i.

Kryeqytetasit barazuan në minutën e 34-t me anë të Berishës, por u dësh sërish ndërhyrja e teknologjisë për ta cilësuar golin si jo të rregullt. Me këtë fitore, Vllaznia ruan vendin e parë në renditje me 23 pikë, ndërsa Dinamo momentalisht ndodhet e katërta me 18 pikë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...