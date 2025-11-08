Tre shenjat më me fat dhe tre më të pafavorshme të javës sipas Brankos (10–16 nëntor 2025)

Akrepi, Luani dhe Ujori janë nën dritën e fatit, ndërsa Bricjapi, Gaforrja dhe Virgjëresha duhet të tregojnë kujdes dhe qetësi në çdo hap
Java e dytë e nëntorit sjell një qiell të pasur me energji të përziera. Disa shenja përjetojnë forcë, pasion dhe qartësi, ndërsa të tjera duhet të tregojnë durim dhe kujdes në vendime.
Sipas Brankos, ja cilat janë shenjat që do ndihen në kulmin e fatit dhe ato që do kenë nevojë për më shumë kujdes.
Tre shenjat më me fat të javës
Akrepi
Është java jote. Dielli dhe Plutoni të japin fuqi, siguri dhe aftësi për të ndryshuar gjithçka që nuk funksionon. Në dashuri, pasioni është në kulm, dhe në punë vjen një arritje që të jep satisfaksion të vërtetë. Shkëlqen në çdo fushë – thjesht mos harro të ruash qetësinë.
Luani
Energjia e Diellit dhe e Marsit të vendos në qendër të skenës. Je karizmatik, i vendosur dhe gati për t’u përballur me çdo sfidë. Dashuria përmirësohet dhe puna sjell mundësi të reja. Gjithçka që nis këtë javë ka potencial të madh për sukses.
Ujori
Fati të ndjek përmes ideve dhe risive. Kjo javë sjell frymëzim dhe mundësi për të ndryshuar rutinën. Në dashuri, një miqësi mund të shndërrohet në ndjenjë, ndërsa në punë vlerësohesh për origjinalitetin. Çdo hap i ri është i mbështetur nga yjet.
Tre shenjat më të pafavorshme të javës
Bricjapi
Një periudhë që kërkon durim dhe vetëpërmbajtje. Lodhja fizike dhe mendore mund të ndikojë në humor. Në dashuri, çdo keqkuptim mund të zmadhohet, ndaj shmang debatet. Në punë, mos e lejo presionin të të lodhë – prit momentin tënd për të reaguar.
Gaforrja
Ndjeshmëria është e lartë dhe ke nevojë për qetësi. Në dashuri, emocionet ndryshojnë shpejt dhe mund të lindin pasiguri. Në punë, mërzitja e përkohshme nuk do zgjasë, por tani është mirë të rrish në heshtje dhe të mendosh.
Virgjëresha
Yjet kërkojnë më shumë durim. Mund të ndihesh i pasigurt ose i mbingarkuar, sidomos në marrëdhënie. Në punë, suksesi vjen ngadalë, ndaj mos e humb fokusin. Kujdes me shëndetin dhe pushimin – kjo javë është më shumë për reflektim sesa për veprim. /noa.al
