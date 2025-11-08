Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Renditja e fatit për të 12 shenjat, java 10–16 nëntor 2025 sipas Brankos
Transmetuar më 08-11-2025, 20:28

Panorama e javës sipas Brankos: energji të forta për shenjat e Zjarrit dhe Ajrit, reflektim e maturi për ato të Tokës dhe Ujit

Kjo javë e dytë e nëntorit sjell lëvizje të mëdha planetare që ndikojnë ndryshe për secilën shenjë. Disa shenja do ndihen më të sigurta dhe të mbështetura nga yjet, ndërsa të tjera do kenë nevojë për më shumë durim e vetëkontroll.

Kjo është renditja nga më me fatja deri te ajo që duhet të tregojë kujdes në ditët në vijim.

1. Akrepi

Në qendër të vëmendjes, me fuqi dhe magnetizëm të jashtëzakonshëm. Çdo nismë sjell rezultat. Pasion, sukses dhe vetëbesim maksimal.

2. Luani

Dielli i jep dritë dhe energji. Rikuperim i plotë në dashuri dhe rritje në punë. Gjithçka që prek, mund të kthehet në arritje.

3. Ujori

Java e ideve të reja dhe e hapave të guximshëm. Projektet e reja marrin formë dhe një miqësi mund të kthehet në lidhje. Fati vjen përmes ndryshimeve.

4. Shigjetari

Zgjerim, liri dhe frymëzim. Një periudhë e mirë për udhëtime, kontakte të reja dhe mundësi pune. Shëndet dhe humor në përmirësim.

5. Peshorja

Harmoni dhe rinisje. Venusi sjell qartësi në dashuri dhe ekuilibër të brendshëm. Një javë që rikthen buzëqeshjen dhe vetëbesimin.

6. Binjakët

Kohë e mirë për ide, komunikim dhe plane të reja. Kujdes vetëm me lodhjen mendore. Sukses në punë për ata që guxojnë.

7. Dashi

Energjia rikthehet dhe horizontet hapen. Një mundësi e re në punë dhe ringjallje e pasionit në dashuri. Kujdes me nxitimin dhe fjalët.

8. Peshqit

Javë e butë dhe ndjeshme, me frymëzim dhe ndjenja të sinqerta. Në dashuri gjithçka varet nga guximi për të besuar. Kujdes me shpërqendrimet.

9. Demi

Reflektim dhe ndarje mes dëshirës për stabilitet dhe nevojës për ndryshim. Zgjedhjet e bëra me qetësi sjellin përmirësim gradual.

10. Virgjëresha

Durim dhe vetëkontroll. Edhe pse frytet nuk shihen menjëherë, përpjekjet nuk shkojnë dëm. Kujdes me shëndetin dhe ritmin e ditës.

11. Gaforrja

Emocione të forta dhe ndjenja që ndryshojnë shpesh. Mund të ketë pak lodhje emocionale dhe pasiguri. Pushimi dhe qetësia janë zgjidhja më e mirë.

12. Bricjapi

Java më e ngarkuar e zodiakut. Kërkohet durim dhe vetëpërmbajtje. Çdo sfidë është një provë që të forcon, por për momentin, lodhja është e dukshme. /noa.al

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...