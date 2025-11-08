Paolo Fox: Tre shenjat që kanë telashe gjatë javës 10 deri 16 nëntor 2025

Kjo javë sjell sprova për disa shenja që do ndihen më të lodhura, të pavendosura ose nën presion emocional e profesional.
Paolo Fox paralajmëron se, megjithëse yjet nuk janë në anën e tyre për momentin, çdo vështirësi mund të kthehet në mësim dhe forcë për javët që vijnë.
Këto janë tre shenjat që duhet të tregojnë më shumë kujdes këtë periudhë: Bricjapi, Gaforrja dhe Demi.
Bricjapi
Një javë e ngarkuar dhe pa shumë qetësi. Saturni të bën të kujdesshëm, por njëkohësisht të lodhur dhe të mbingarkuar. Në dashuri, mund të rikthehen biseda të vjetra dhe keqkuptime që mendove se ishin mbyllur. Në punë, përgjegjësitë janë të shumta dhe shpërblimet vonojnë. Mos humb durimin, sepse puna e bërë tani do japë rezultat më vonë. Kujdes me shëndetin dhe lodhjen mendore.
Gaforrja
Emocionet janë të forta dhe ndonjëherë të paqarta. Mund të ndihesh i hutuar për ndjenjat e tua ose i keqkuptuar nga të tjerët. Çiftet duhet të shmangin heshtjen, ndërsa beqarët mund të ndihen të pasigurt. Në punë, është më mirë të mos marrësh vendime të rëndësishme këtë javë. Mbylle javën me pushim dhe kujdes për veten. Durimi do të jetë arma jote më e fortë.
Demi
Yjet të ftojnë të qëndrosh i qetë dhe të mos reagosh me nxitim. Venusi sjell pak pasiguri në ndjenja, dhe mund të kesh vështirësi për të kuptuar çfarë kërkon në të vërtetë. Në punë, ritmi është i ngadaltë dhe rezultatet nuk vijnë menjëherë. Mund të ndihesh i pavlerësuar, por nuk është momenti për të hequr dorë. Kujdes me lodhjen dhe me tensionet në komunikim. Rruga e durimit do të shpërblehet javën e ardhshme. /noa.al
