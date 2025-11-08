Tre shenjat më me fat të javës sipas Paolo Fox (10–16 nëntor 2025)

Kjo javë e dytë e nëntorit sjell ndryshime të forta për shumë shenja. Ndërsa disa do ndiejnë lodhje apo pasiguri, të tjera do ndriçohen nga një energji e re që sjell sukses në dashuri, punë dhe vetëbesim.
Paolo Fox ka përzgjedhur tre shenjat që do kenë përkrahjen më të madhe të yjeve gjatë këtyre ditëve.
Akrepi, Luani dhe Peshorja janë protagonistët e javës – secili me mënyrën e vet, por të bashkuar nga një ndjenjë e qartë force, qartësie dhe fatit që lëviz në drejtimin e duhur.
Akrepi
Java më e fortë e periudhës për ty. Dielli ndriçon shenjën tënde dhe të jep karizëm, siguri dhe ndikim mbi të tjerët. Në dashuri, marrëdhëniet marrin hov, dhe njohjet e reja janë tërheqëse. Në punë, ke kontroll dhe bindje, di si të drejtohesh dhe të fitosh terren. Fundjava mund të sjellë një sukses që do ta kujtosh. Këshilla e javës: vepro me qetësi, sepse çdo hap ka peshë.
Luani
Pas disa javësh të pasigurta, rikthehesh në formë të plotë. Dielli dhe Marsi të japin energji, vetëbesim dhe dëshirë për të dalë në pah. Në dashuri, tensionet shndërrohen në pasion, ndërsa në punë je në momentin e duhur për të kërkuar më shumë dhe për të marrë atë që meriton. Mundësi të mira për bashkëpunime apo fitime shtesë. Këshilla e javës: mos e humb ritmin dhe mos hezito të kërkosh vendin që të takon.
Peshorja
Një javë qetësie dhe përparimi pas një periudhe të turbullt. Venusi sjell stabilitet dhe mirëkuptim në marrëdhënie, ndërsa beqarët kanë mundësi për njohje të reja. Në punë, një projekt që e ke përgatitur prej kohësh mund të marrë vlerësim ose mbështetje. Është momenti për të bërë hapa të matur, por të sigurt drejt qëllimeve të tua. Këshilla e javës: prano ndihmën e të tjerëve, sepse fati këtë herë vjen përmes bashkëpunimeve. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
