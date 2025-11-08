Horoskopi Javor nga Paolo Fox, 10 – 16 nëntor 2025

Të dashur miq të yjeve, kjo javë e re e nëntorit hapet me një qiell plot lëvizje dhe kontraste. Venusi sjell një përzierje pasioni dhe konfuzioni në ndjenja, ndërsa Marsi shtyn drejt veprimit – por vetëm për ata që dinë të dëgjojnë zemrën.
Po hyjmë në një periudhë ku emocionet, ëndrrat dhe vendimet e rëndësishme do të ndërthuren.
Le të shohim së bashku çfarë kanë rezervuar yjet për çdo shenjë të zodiakut.
♈ Dashi
Një javë plot energji, i dashur Dashi. Zjarri yt i brendshëm rikthehet me forcë falë ndikimit pozitiv të Marsit dhe Jupiterit. Në dashuri, pasioni rizgjohet dhe çiftet që kishin humbur besimin tek njëri-tjetri mund ta rifitojnë lidhjen. Beqarët do të ndjejnë një dëshirë të fortë për t’u hapur emocionalisht.
Në punë, sfidat nuk mungojnë, por vendosmëria jote do të hapë dyer që më parë dukeshin të mbyllura. Kujdes me nxitimin: jo çdo gjë mund të zgjidhet menjëherë.
Në fundjavë mund të marrësh një lajm të papritur që do të ndryshojë tonin e gjithë javës. Shëndeti është në përmirësim, por duhet më shumë pushim mendor. Beso tek forca jote.
♉ Demi
Një javë më e qetë dhe reflektuese për ty, i dashur Dem. Venusi të fton të qartësosh ndjenjat dhe marrëdhëniet që kanë mbetur pezull.
Në dashuri, çiftet duhet të shmangin xhelozitë, ndërsa beqarët mund të përballen me rikthimin e një personi nga e kaluara.
Në punë, një bashkëpunim i ri mund të hapë perspektiva të favorshme, por rezultatet do të kërkojnë durim. Lajme të mira priten drejt fundit të javës, sidomos rreth së enjtes. Mos e tepro me lodhjen dhe gjej kohë për qetësi. Kjo është një javë për të mbjellë, jo për të korrur.
♊ Binjakët
Yjet të vendosin në qendër të vëmendjes këtë javë, i dashur Binjak. Nën ndikimin e Mërkurit, mendja jote është më e mprehtë se kurrë, por Saturni të kujton të jesh praktik.
Në dashuri, komunikimi përmirësohet dhe më në fund mund të thuash atë që ke mbajtur brenda. Beqarët kanë mundësi për një takim të veçantë midis të mërkurës dhe të premtes.
Në punë, shmang shpërqendrimet – një gabim i vogël mund të kushtojë një mundësi të madhe.
Shëndeti përmirësohet nëse arrin të ruash ekuilibrin mes trupit dhe mendjes. Një javë shumë e mirë për studime, udhëtime dhe ide të reja.
♋ Gaforrja
Një javë e ndjeshme dhe introspektive për ty, e dashur Gaforre. Qielli të shtyn të shohësh brenda vetes dhe të largosh gjithçka që s’të shërben më.
Në dashuri ka mjegull, nostalgji dhe ndoshta keqkuptime. Çiftet duhet të gjejnë mënyra të reja për t’u kuptuar, ndërsa beqarët do ndjejnë luhatje emocionale.
Në punë, është më mirë të mos marrësh vendime të mëdha. E marta dhe e mërkura mund të sjellin tensione, prandaj mos u mbyll në vetvete – fol, shprehu.
Fundjava sjell një rreze drite: një ftesë, një takim ose një surprizë do të të ngrohë zemrën. Kujdes shëndetin emocional.
♌ Luani
Një javë triumfuese, i dashur Luan! Dielli dhe Marsi janë në anën tënde, duke të dhuruar magnetizëm, forcë dhe dëshirë për të dalë në pah.
Në dashuri, pasioni ndizet dhe çiftet që kanë pasur mosmarrëveshje do mund të pajtohen.
Në punë, vijnë mundësi të bukura dhe kontakte të vlefshme që mund të çojnë përpara projektet e tua.
Energjia jote joshëse i bind të tjerët me lehtësi – është momenti ideal për të vepruar e për të marrë atë që meriton.
Në fundjavë, lësho ritmin dhe gëzo momentet e lumturisë. Kjo javë është e jotja.
♍ Virgjëresha
Kjo javë kërkon ekuilibër dhe maturi, e dashur Virgjëreshë. Ke shumë ide dhe plane, por yjet të paralajmërojnë të lëvizësh me rend dhe qetësi.
Në dashuri, mund të ndihesh e pavlerësuar ose e distancuar, ndaj është momenti për një bisedë të sinqertë.
Në punë, rezultatet do të vijnë, por kërkojnë durim dhe më pak vetëkritikë.
Mos detyro gjërat të ndodhin para kohe – gjithçka ka ritmin e vet.
E enjtja dhe e premtja janë ditë të mira për sqarime, takime dhe vendime të mençura.
Kujdes me lodhjen, kujdes trupin dhe shpirtin.
♎ Peshorja
Javë rilindjeje për ty, e dashur Peshore. Pas një periudhe pasigurie, më në fund ndjen që gjërat po marrin drejtimin e duhur.
Venusi të mbështet në dashuri dhe sjell harmoni në marrëdhënie. Çiftet ndjejnë sërish afërsi dhe butësi, ndërsa beqarët kanë shanse për njohje magjike.
Në punë, mund të marrësh një lajm të mirë ose një vlerësim që ke pritur.
Sharmi yt dhe diplomacia do të të ndihmojnë të arrish qëllimet. Shëndeti është i mirë, mjafton të shmangësh streset e panevojshme. Një javë e mbushur me arritje dhe qetësi.
♏ Akrepi
Kjo është java jote, i dashur Akrep! Dielli në shenjën tënde të bën karizmatik dhe plot forcë.
Në dashuri je magnetik dhe i parezistueshëm – edhe dikush nga e kaluara mund të rikthehet në jetën tënde.
Çiftet rifitojnë pasionin, ndërsa beqarët tërheqin vëmendjen kudo që shkojnë.
Në punë, vendosmëria jote sjell rezultate të shkëlqyera, por mos e tepro me kontrollin dhe perfeksionizmin.
Fundjava do të jetë e zjarrtë dhe plot emocione. Kujdes vetëm me ushqimin dhe stresin. Yjet të vendosin në qendër të skenës.
♐ Shigjetari
Javë ndryshimesh dhe rifillimesh, i dashur Shigjetar. Ke nevojë për ajër, hapësirë dhe frymëzim të ri.
Në dashuri, mund të ndjesh nevojën për më shumë liri, por bëj kujdes të mos e ngatërrosh pavarësinë me distancën.
Në punë, parashikohen lajme shumë të mira, sidomos për ata që merren me krijimtari, komunikim ose punë ndërkombëtare.
Marsi të jep energji dhe guxim, por ruaju nga nxitimi – mund të bësh hapa të nxituar. Shëndeti është mesatar, por përmirësohet me pushim dhe natyrë. E shtuna mund të sjellë një fat të papritur.
♑ Bricjapi
Një javë e ngarkuar, i dashur Bricjap. Saturni të jep qartësi, por edhe ndjenjën e lodhjes.
Në dashuri, mund të përsëriten tema të vjetra apo debate që duken të pafundme. Durimi dhe maturia janë aleatët e tu.
Beqarët duhet të presin ende – universi nuk ka hapur ende dritën jeshile për fillime të reja.
Në punë, përgjegjësitë peshojnë, por puna jote do të shpërblehet së shpejti.
Shëndeti kërkon kujdes: mos neglizho pushimin dhe gjumin. Kjo është një javë që kërkon forcë, por s’është e dështimit – është provë e qëndrueshmërisë tënde.
♒ Ujori
Javë e mbushur me ide dhe frymëzim, i dashur Ujor. Mendja jote është aktive, kreative dhe plot risi.
Në dashuri, beqarët do përjetojnë flirtime të lehta, por intriguese, ndërsa çiftet do të forcojnë lidhjen përmes komunikimit.
Në punë, është momenti për të dalë në pah – yjet favorizojnë guximin dhe eksperimentimin.
Një mundësi interesante mund të shfaqet nga e enjtja deri të premten.
Shëndeti përmirësohet, por mos e tepro me orët e vona dhe stresin. Jepi hapësirë frymëzimit.
♓ Peshqit
Një javë e mbushur me ndjenja të forta. Emocionet janë të thella dhe ndoshta të paqarta, gjë që mund të sjellë pasiguri në dashuri.
Çiftet mund të kenë keqkuptime të vogla, ndërsa beqarët tërhiqen nga persona enigmatikë dhe të pazakontë.
Në punë, gjithçka varet nga besimi që ke tek vetja – mos dysho në aftësitë e tua.
Një ëndërr apo projekt që e ke menduar prej kohësh mund të fillojë të realizohet drejt fundit të javës.
Shëndeti kërkon kujdes: më shumë qetësi, më pak ngarkesë. Meditimi ose pushimet e shkurtra do të ndihmojnë shumë.
***
Këshilla e javës nga Paolo Fox:
Kjo është një periudhë që na mëson të dëgjojmë veten.
Yjet na japin mundësi, por është zemra ajo që na tregon rrugën e duhur.
Besoni në ndjesitë tuaja — sepse kur shpirti është gati, edhe koha bëhet e përsosur. /noa.al
