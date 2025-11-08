Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tornado shkatërron një fshat të tërë, shënohen 5 viktima e qindra të plagosur
Transmetuar më 08-11-2025, 18:58

Të paktën pesë persona u vranë dhe 130 të tjerë u plagosën të premten kur një tornado përfshiu një fshat në shtetin Paraná të Brazilit jugor, thanë autoritetet lokale.

Agjencia e Mbrojtjes Civile të Paraná-s me keqardhje njoftoi se pesë vdekje janë konfirmuar tashmë pas tornados që goditi komunën e Rio Bonito do Iguaçu, sipas agjencisë në një deklaratë dërguar AFP-së.

