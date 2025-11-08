Tornado shkatërron një fshat të tërë, shënohen 5 viktima e qindra të plagosur

Të paktën pesë persona u vranë dhe 130 të tjerë u plagosën të premten kur një tornado përfshiu një fshat në shtetin Paraná të Brazilit jugor, thanë autoritetet lokale.
Agjencia e Mbrojtjes Civile të Paraná-s me keqardhje njoftoi se pesë vdekje janë konfirmuar tashmë pas tornados që goditi komunën e Rio Bonito do Iguaçu, sipas agjencisë në një deklaratë dërguar AFP-së.
👀 More footage from Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, shows extensive destruction after a powerful tornado struck late this afternoon 🌪️pic.twitter.com/HSi93dYCfa
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 7, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd