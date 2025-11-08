Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tirana prek fundin, humb 0-2 me Vorën
Transmetuar më 08-11-2025, 16:51

Tirana pëson disfatë 0-2 ndaj Vorës, duke konfirmuar edhe një herë sezonin negativ që po kalon. Bardhi zhbllokoi shifrat në “Selman Stërmasi”, duke shënuar që në minutën e 11-të. Kasalla dyfishoi shifrat, me golin e tij në të 32-tën.

Pavarësisht rasteve, në pjesën e dytë nuk pati gol. Ekipi i Nuhiut mbyll klasifikimin me 6 pikë. Vora është në vendin e gjashtë me 14 pikë. Pasdihet luhet Vllaznia-Dinamo në Shkodër.

