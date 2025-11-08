Julian Shehu vazhdon formën e tij të shkëlqyer në Poloni, protagonist absolut i ekipit të tij

POLONI – Juljan Shehu po kalon një formë fantastike në Poloni dhe duket se është gati për dy ndeshjet e mbetura të Kombëtares shqiptare javën e ardhshme kundër Andorrës dhe Anglisë.
Mesfushori shqiptar u kthye dhe njëherë në protagonist për skuadrën e tij, Widzew Lodz në kampionatin polak.
Në sfidën kundër Lechia Gdansk, Shehu kontribuoi me një asist në minutën e 50’. Me një pasë mjaft të bukur, ai gjeti të lirë shokun e tij të skuadrës që nuk gaboi para porte. Ky është asisti i tretë për Shehun këtë sezon, i cili numëron gjithashtu edhe tre gola.
