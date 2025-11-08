Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Portieri shënon një nga golat më të rrallë të sezonit – nga porta në portë!…
Transmetuar më 08-11-2025, 15:16

URUGUAJI – Portieri argjentinas Gino Santilli imitoi brazilianin legjendar Hailton Correia de Arruda, Manga, të premten, duke shënuar një gol nga njëri skaj i fushës në tjetrin, në fitoren e Cerro Largos ndaj Liverpoolit.

Në një ndeshje të zhvilluar në ditën e fundit të Turneut Clausura të Ligës Uruguajane, skuadra e udhëhequr nga Danielo Núñez fitoi 2-0 dhe e mbylli sezonin me një buzëqeshje.

Festimi dhe goditja e golit nga Gino Santilli.

Sebastián Assis shënoi golin e parë për Cerro Largon në minutën e 34-të, ndërsa Santilli vulosi fitoren në minutën e 48-të.

Argjentinasi e kapi topin me duar brenda zonës së penalltisë dhe lëshoi ​​një gjuajtje të fuqishme me të majtën që përshkoi gjithë fushën dhe depërtoi nëpër mbrojtjen e Liverpoolit. Ai u përqafua menjëherë nga të gjithë shokët e tij të ekipit.

