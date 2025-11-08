Fitoi betejën me kancerin/ Ish-zv. kryeministrja Senida Mesi shfaqet me flokët e shkurtër!

Senida Mesi, ish-zëvendëskryeministrja e Shqipërisë, zbulon për herë të parë se vitet e fundit kanë qenë tepër vështirë, një luftë e vërtetë për jetën, të cilën ajo fatmirësisht e ka fituar dhe sot është më e fortë se kurrë.
Ajo është prekur nga kanceri dhe pas një rrugëtimi të vështirë e të gjatë me muaj, në heshje dhe pa bujë, e ka mposhtur sëmundjen dhe tani ka nisur "rilindjen".
"Gëzuar për fillimet e reja", shkruan Senida Medi, duke cituar dhe një shprehje filozofike që thotë “Çdo fillim i ri vjen nga fundi i një fillimi tjetër.”
Ish-politikania socialiste e Shkodrës ka zgjedhur që në këtë moment të rrugëtimi të saj të ndajë dhe një fotografi me flokët e shkurtër.
Senida ka marrë mbështetje të gjerë nga miqtë dhe mikeshat e saj, një prej tyre ish-zëvendësministrja Ornela Çuçi.
