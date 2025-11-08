Automjetet më të vjedhura: Dy marka që hajdutët preferojnë veçanërisht

Tiranë, 8 Nëntor 2025
Për herë të parë në katër vjet, vjedhjet e makinave në Shtetet e Bashkuara kanë shënuar një rënie të ndjeshme, sipas të dhënave të Byrosë Kombëtare të Krimit të Sigurimeve (NICB) dhe raportimeve të AAA. Në vitin 2024, më pak se një milion automjete u raportuan të vjedhura, duke shënuar një ulje të ndjeshme krahasuar me vitet e mëparshme.
Deri në fund të vitit 2024, numri i vjedhjeve ka rënë me 17% në 850,708 automjete. Ky trend pozitiv vjen pas një periudhe rritjeje të vjedhjeve dhe tregon ndikimin e masave parandaluese, si përmirësimet në teknologjitë e sigurisë dhe përdorimin e sistemeve të gjurmimit.
Të dhënat nxjerrin në pah edhe modelet më të vjedhura. Sipas raporteve, Hyundai Elantra kryeson listën sipas numrit total të vjedhjeve, e ndjekur nga Hyundai Sonata, Chevrolet Silverado 1500, Honda Accord dhe Kia Optima. Këto automjete mbeten shënjestër të përsëritur për shkak të përhapjes së tyre të lartë në rrugë dhe dobësive të mundshme që mund të shfrytëzohen nga hajdutët.
Kur matet shkalla relative e vjedhjeve, Chevrolet Camaro ZL1 shfaqet si modeli më i rrezikuar, me 39 herë më shumë gjasa të vidhet sesa automjeti mesatar për vitet e modelit 2022–2024. Versionet standarde të Camaro-s, si dhe Hyundai Sonata, Hyundai Elantra dhe Kia Soul, shfaqin gjithashtu shkalla të larta të vjedhjes kur krahasohen për 10,000 automjete të shitura.
Ekspertët e sigurisë rekomandojnë një qasje shumë-shtresore për parandalimin e vjedhjeve. Ndriçimi dhe mbikëqyrja e vendeve të parkimit, përdorimi i kyçeve të rrotave, alarmëve dhe pajisjeve gjurmuese GPS si LoJack, ndihmojnë ndjeshëm në uljen e riskut të vjedhjes dhe rrisin mundësinë e rikuperimit në rast humbjeje. Për më tepër, pronarët këshillohen të mbajnë dritaret dhe dyert të mbyllura dhe të përditësojnë softuerin e automjeteve që mund të kenë dobësi elektronike, sipas Administratës Kombëtare të Sigurisë së Trafikut në Autostrada (NHTSA).
