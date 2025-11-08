VIDEO/ Dy gola, njëri më i bukur se tjetri, Taulant Seferi ‘dopio’ në Turqi! Sylvinho e lë jashtë grumbullimit

Taulant Seferi ishte protagonist të premten në Turqi, me Bodrumspor që fitoi 5-0 kundër Istanbulspor për raundin e 13-të të Ligës së Parë. Sulmuesi shqiptar shënoi në minutat 45 dhe 68-të, ku njëri gol ishte më i bukur se tjetri.
Në fundin e pjesës së parë, Seferi e kontrolloi topin në kufijtë e zonës dhe duke bërë një lëvizje të bukur mashtruese, lëshoi goditjen drejt portës. Fundi i udhës për topin ishte rrjeta dhe vendasit gjetën golin e dytë të ndeshjes.
Më tej, në minutën e 68-të Seferi "vodhi" një top nga mesfusha, duke përfituar nga sprinti i tij. Pas driblimit të mbrojtësit nuk ishte e vështirë që topi të kalohej pas krahëve të portierit Dogan.
Nëntë gola ka shënuar 28-vjeçari këtë sezon në Turqi (dhe 4 asiste), por prej afro një viti nuk është preferuar nga Sylvinho për në Kombëtare. Edhe për dy ndeshjet e këtij nëntori, trajneri Sylvinho nuk e preferoi futbollistin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd