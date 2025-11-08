Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin Elbasan-Peqin, dy automjete përplasen “kokë më kokë”
Transmetuar më 08-11-2025, 13:16

Peqin, 8 Nëntor 2025 – 12:54

Një aksident ka ndodhur ditën e sotme në fshatin Paulesh, në komunën e Peqinit. Sipas informacioneve paraprake, dy automjete janë përplasur “kokë më kokë” në rrugën lokale.

Fatmirësisht, raportohet se nga aksidenti nuk ka pasur dëme në njerëz. Autoritetet lokale janë nisur në vendngjarje për të hetuar shkaqet e aksidentit dhe për të siguruar qarkullimin e automjeteve në zonë.

Materialet procedurale i kaluan Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan.

