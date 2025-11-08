‘Beni ynë nuk ia doli’! Ndahet nga jeta vëllai i ish-deputetit të PS-së Petro Koçi, mesazhi i ndjerë: Familjes sonë do i mbetet shpirti i përvëluar

Vëllai i ish-deputetit të PS Petro Koçi është ndarë nga jeta në orët e para të mëngjesit të sotëm.
Në një mesazh të ndjerë, ish-deputeti shkruan se familjes së tyre do t’u mbetet shpirti i përvëluar.
“Shendeti i lig i bëri pritë të pabesë”, shkruan etro Koçi teksa thotë në mesazh se lufta e vëllait të tij me diagnozen onkologjike vijoi thuajse nje vit e gjysem dhe përfundoi duke u gdhire dita e sotme.
Jeta vazhdon, por familjes tonë, bashkëshortes e fëmijëve të Benit e sidomos nënës tonë që me humbjen e Benit, pas humbjes së vëllait tonë të vogël Arjanit vetëm 26 vjec në 1998 en, do u mbetet shpirti i përvëluar”, shkroi ai.
Postimi i plotë
Beni yne nuk ja doli dot!
Nder 5 djem qe shtuan familjen qe krijuan babai dhe nena jone, Beni ishte i dyti. Lindi ne Fier, ne 13 Shkurt 1964.
Edhe se i rritur ne kushtet e vetekuptueshme te nje familjeje ne veshtiresi ai shpejt u shnderrua ne nje djalosh energjik dhe me shpirt sportiv.
8 vjecaren e kreu te Shkolla Andon Xoxa e me pas vijoi ne nje shkolle teknike per te plotesuar etjen dhe pasionin per fushat teknike dhe elektronike. Punoi disa vjet si teknolog ne Azotik, Fier. Dallohej per nje shpirt krenar e te paster. Ndersa mberriti ne moshen e duhur per te krijuar familje e sfidoi shoqerine dhe mentalitetin e kohes duke u lidhur krenarisht me shoqen e jetes, Vasilika Gjikopullin, mbese e te pushkatuarit politik Milto Gjiokopulli. Beni nuk iu dorezua as presionit shoqeror e as atij familjar, duke i mbetur besnik zgjedhjes se tij shpirterore.
Familja e re lindi dy femijet Xhinen dhe Vasilin. Hapja e kufijve solli dhe ikjen e Benit si emigrant drejt Greqise. Per te siguruar familjen beri pune te veshtira e te mundimshme. Para disa vitesh u kthye ne qytetin e lindjes Fier.
Me duar te arta e shpirt punetor te palodhur vijoi te udheheqe familjen e tij fierake.
Por shendeti i lig i beri prite te pabese. Lufta me diagnozen onkologjike vijoi thuajse nje vit e gjysem dhe perfundoi duke u gdhire dita e sotme.
Jeta vazhdon, por familjes tone, bashkeshortes e femijeve te Benit e sidomos nenes tone qe me humbjen e Benit, pas humbjes se vellait tone te vogel Arjanit vetem 26 vjec ne 1998 en, do u mbetet shpirti i perveluar!
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd