Çfarë të bësh në vend që të thuash ‘Jo sonte, jam e lodhur’?!

Tiranë, 8 Nëntor 2025
Mes punës, familjes dhe shumë angazhimeve të tjera, seksi shpesh bie në fund të listës së prioriteteve. Ekspertët shëndetësorë dhe psikologët seksualë theksojnë se stresi dhe lodhja mund të ulën ndjeshëm dëshirën seksuale, duke ndikuar në marrëdhëniet mes çiftit. Por kjo nuk duhet të ndodhë. Ka mënyra për ta mbajtur jetën seksuale aktive edhe kur fundi i ditës duket i ngarkuar.
Një nga këshillat kryesore është të mos prisni deri në mbrëmje për intimitet. Momente të vogla të përkëdheljeve, puthjeve dhe prekjes trup me trup gjatë ditës mund të mbajnë ndezur dëshirën për seks. Edhe nëse këto nuk përfundojnë në aktin seksual, ato krijojnë një lidhje emocionale dhe fizike që ndihmon çiftin të ndjehet më afër.
Ekspertët sugjerojnë gjithashtu të eksploroni kohën më të përshtatshme për çiftin, si mëngjesin ose dushin para punës, në mënyrë që energjia të mos jetë pengesë për intimitetin. Kujdesi për shëndetin është po aq i rëndësishëm: ushtrime fizike të rregullta, ushqim i shëndetshëm dhe largimi i stresit ndihmojnë në ruajtjen e dëshirës seksuale.
Seksi jo vetëm që ndihmon për djegien e kalorive dhe largimin e toksinave nga trupi, por gjithashtu përmirëson humorin dhe redukton stresin. Për çiftet që ndihen të lodhur, ekspertët rekomandojnë të krijojnë “lojëra paraprake” gjatë ditës, që përfshijnë flirtin, prekjet dhe ngacmimet e vogla, të cilat mbajnë gjallë pasionin dhe dëshirën.
Në fund, mes punës dhe detyrimeve të tjera, seksi duhet parë si pjesë e rëndësishme e mirëqenies fizike dhe emocionale. Kujdesi ndaj dëshirës dhe intimitetit nuk është luks, por një mënyrë për të ruajtur lidhjen dhe shëndetin personal, duke e bërë stresin një sfidë të menaxhueshme dhe jo një pengesë për jetën intime.
