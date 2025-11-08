Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E rëndë në Peqin, gjendet trup i pajetë pranë trasesë së hekurudhës
Transmetuar më 08-11-2025, 12:41

Peqin, 8 Nëntor 2025

Një ngjarje e rëndë është regjistruar sot në afërsi të trasesë së hekurudhës Peqin–Elbasan, ku është gjetur pa shenja jete një person ende i paidentifikuar.

Trupin e viktimës e ka pikasur një kalimtar i rastit, i cili ka njoftuar menjëherë Policinë e Shtetit. Menjëherë pas mbërritjes në vendngjarje, uniformat blu kanë rrethuar zonën dhe po kryejnë veprimet e para hetimore.

Burime nga policia bëjnë me dije se aktualisht nuk ka të dhëna mbi identitetin e viktimës dhe rrethanat e vdekjes, ndërsa pritet që ekspertiza mjeko–ligjore të përcaktojë shkakun e saktë.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe për të verifikuar nëse bëhet fjalë për një aksident apo për një rast me prapavijë kriminale.

