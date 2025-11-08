Kapen tre persona në Rinas, mes tyre edhe një 41-vjeçar që ‘furnizonte’ Anglinë me drogë të “klasit A”

Tiranë, 8 Nëntor 2025 – 12:15
Policia Kufitare e Rinasit ka vënë në pranga tre shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar, në kuadër të kontrolleve të shtuara për goditjen e paligjshmërisë dhe kapjen e personave me precedent penalë.
Mes të arrestuarve është Denis Xhelili, 41 vjeç, nga Vlora, i cili rezulton i dënuar në Mbretërinë e Bashkuar me 13 vjet e 4 muaj burg për veprat penale “Komplot për furnizim me drogë të klasit A” dhe “Komplot për shmangie nga ndalimi i importimit të një droge të klasit A”. Ai ishte deportuar nga Britania dhe u ndalua sapo mbërriti në aeroportin e Rinasit.
Po ashtu, u arrestua V. S., 38 vjeç, nga Tirana, i dënuar nga Gjykata e Tiranës me 2 vjet e 4 muaj burg për veprën penale “Prodhim dhe shitje të narkotikëve”. Ky shtetas udhëtonte nga Belgjika dhe u ndalua gjatë verifikimeve në hyrje të territorit shqiptar.
I treti në pranga është M. M., nga Korça, ndaj të cilit Gjykata e Rrethit Gjyqësor kishte konvertuar një dënim me gjobë në burgim për veprën penale “Kalim i paligjshëm i kufirit”.
Pas procedurave të kryera, të tre shtetasit iu dorëzuan për veprime të mëtejshme Drejtorive Vendore të Policisë Vlorë, Tiranë dhe Korçë.
Policia e Shtetit theksoi se kontrollet në aeroportin e Rinasit do të vijojnë me intensitet, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, për identifikimin dhe ndalimin e personave të kërkuar për krime jashtë vendit.
