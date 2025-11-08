Aksident në mesnatë! Dy persona humbin jetën, shoferi tjetër, në gjendje të dehur, arrestohet

Lezhë, 8 Nëntor 2025 – 01:30
Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen e dy personave ka ndodhur rreth orës 01:30 të mesnatës në aksin rrugor Lezhë–Milot. Ngjarja ka përfshirë dy automjete, njëri me drejtues shtetasin A. Gj., 33 vjeç, dhe tjetri me drejtues shtetasin R. H., 66 vjeç.
Si pasojë e përplasjes së fortë, kanë humbur jetën në vend drejtuesi R. H. dhe pasagjeri që udhëtonte me të, shtetasi A. H., 52 vjeç.
Hetimet e para dyshojnë se aksidenti është shkaktuar nga pozicionimi i gabuar në karrexhatë i automjetit që drejtohej nga 33-vjeçari A. Gj., i cili rezultoi në gjendje të dehur në momentin e ngjarjes. Reshjet e dendura të shiut në zonë kanë ndikuar gjithashtu në përkeqësimin e kushteve të qarkullimit.
Drejtuesi i dehur është arrestuar në flagrancë, ndërsa grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti tragjik.
