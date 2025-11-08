Branko: Yjet paralajmërojnë: 3 shenja në rrezik sot – energji të ulëta, tensione dhe vendime të vështira

Tre shenjat më pak me fat sot – 8 nëntor 2025, sipas astrologut Branko Vatovec
Qielli i sotëm sjell një përzierje emocionesh dhe tensionesh për disa shenja që ndihen më të lodhura, të shpërqendruara ose përballen me pengesa të përkohshme.
Asgjë nuk është e pakapërcyeshme, por kërkohet durim, reflektim dhe kujdes në fjalë e vendime. Ja cilat janë tre shenjat që sot duhet të ecin me hapa të kujdesshëm.
1. Peshqit – Shumë ndjeshmëri, pak qartësi
Peshqit sot ndihen të tejmbushur emocionalisht. Hëna dhe Neptuni sjellin ëndrra, por edhe mjegull në vendime. Mund të ndihesh i lodhur nga njerëzit që nuk të kuptojnë, ose të zhgënjyer nga dikush që kishe besuar. Në punë, mos e merr çdo gjë personale dhe mos u fut në debate. Në dashuri, është ditë për heshtje, jo për sqarime. Kujdes nga fjalët që mund të keqkuptohen. Më mirë një hap pas se një gabim i panevojshëm.
2. Ujori – Nervozizëm dhe mungesë durimi
Ujori sot përballet me një ndjenjë rebelimi të brendshëm. Ndihesh sikur të tjerët nuk kuptojnë vlerat e tua dhe kjo të lodh. Venusi krijon tensione në marrëdhënie, sidomos në çiftet që kanë pasur keqkuptime kohët e fundit. Në punë, mund të ketë një pengesë ose vonesë që të prish planet. Këshilla për sot: ruaj qetësinë dhe mos i ndërprit marrëdhëniet në nxitim. Çdo fjalë e thënë me nerva mund të lërë gjurmë.
3. Virgjëresha – Tension dhe pasiguri
Virgjëresha sot e ka të vështirë të ruajë balancën mes logjikës dhe emocioneve. Një situatë e pazgjidhur të ngarkon, ndërsa dikush në punë mund të të vendosë në pozitë të vështirë. Në dashuri, mungon spontaniteti — ndoshta kërkon shumë saktësi edhe në ndjenja. Këshilla e ditës: mos u përpiq të kontrollosh gjithçka, sepse jo çdo gjë ka nevojë për zgjidhje menjëherë. Lëre ditën të kalojë me qetësi dhe mos harro: çdo stuhie i vjen fundi.
Mesazhi i ditës:
Sot yjet nuk janë në anën tënde, por kjo është vetëm një provë për të forcuar karakterin. Mos harro — edhe kur qielli duket i errët, yjet janë ende atje, duke pritur momentin për të ndriçuar sërish. /noa.al
