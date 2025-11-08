Hezbollahu: Ne shpallim të drejtën legjitime për t’u mbrojtur kundër Izraelit

Organizata libaneze Hezbollah shpall të drejtën legjitime për t’u mbrojtur kundër Izraelit dhe deklaron se do të mbështesë ushtrinë libaneze, ndërsa refuzon "çdo negociatë politike" me palën izraelite, në kushtet kur sulmet izraelite kundër Libanit vazhdojnë.
Në një letër të hapur drejtuar popullit dhe udhëheqjes së Libanit dhe duke deklaruar se po i përmbahet një marrëveshjeje armëpushimi që nga fundi i nëntorit 2024, Hezbollahu deklaron se ka të drejtën legjitime "të mbrohet kundër një armiku që i imponon luftë vendit tonë dhe nuk i ndal sulmet e tij".
Javën e kaluar, Presidenti libanez Joseph Aoun urdhëroi ushtrinë libaneze të përballej me çdo operacion ushtarak izraelit brenda Libanit jugor. Disa orë më parë, forcat ushtarake izraelite kishin pushtuar territorin libanez, duke vrarë një punonjës bashkie, në shkelje të armëpushimit.
"Ne shpallim të drejtën tonë legjitime për t’i rezistuar pushtimit dhe sulmit dhe për të qëndruar pranë ushtrisë dhe popullit tonë për të mbrojtur sovranitetin e vendit tonë", deklaron Hezbollahu, duke cituar të drejtën e vetëmbrojtjes kundër "një armiku që i imponon luftë vendit tonë, nuk i ndal sulmet e tij dhe kërkon të nënshtrojë shtetin tonë".
Marrëveshja e armëpushimit e ndërmjetësuar nga OKB-ja hyri në fuqi në nëntor 2024 pas muajsh luftimesh midis Hezbollahut dhe Izraelit të shkaktuara nga lufta në Gaza. Por sulmet izraelite nuk janë ndalur nën pretekstin e kërcënimit që Hezbollahu vazhdon të paraqesë për sigurinë e Izraelit. /noa.al
