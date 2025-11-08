Detaje nga operacioni në Tiranë/ Furnizonte grupe kriminale me armë, kush është Altin Celami ish-ushtaraku i arrestuar!

Ish-ushtaraku 46-vjeçar, Altin Celami është arrestuar sërish nga policia për të njëjtën veprimtari kriminale: furnizimin e grupeve kriminale me armë zjarri.
Në njoftimin e policisë thuhet se Altin Celami përdorte taksinë e tij për të transportuar armët dhe municionin luftarak, që t’i shmangej ndalimit të policisë.
Gjatë kontrollit fizik, të taksisë dhe të banesës, iu gjetën 4 armë zjarri pistoletë me municion luftarak të cilat nga hetimet dyshohet se do t’iu shiteshin grupeve kriminale lëndë narkotike kokainë dhe pjesë të ndryshme arme të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale së bashku me automjetin.
Altin Celami u arrestua edhe më 4 tetor të vitit 2022 së bashku me 14 persona të tjerë, të cilët operonin si një grup kriminal që kryente vrasje me pagesë.
Në 2 raste, porositësi ishte Kasandër Noga, i arrestuar në Belgjikë por që planifikonte ekzekutimin e kundërshtarëve përmes vrasësve me pagesë.
Për këta të fundit, disa prej armëve siguroheshin nga ushtaraku Altin Celami.
