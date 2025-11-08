Peshkaqen i bardhë 5 metra i gjatë pranë brigjeve greke, autoritetet lëshojnë alarmin

Reagim pas incidentit në det: kërkohet kujdes dhe bashkëpunim me autoritetet. Shfaqja e një grabitqari kaq të madh detar, pranë anijeve të peshkimit dhe në një zonë ku kryhet në mënyrë aktive peshkimi profesional dhe rekreativ, paraqet sfida për sigurinë e njerëzve në det, por edhe për ekuilibrin e ekosistemit detar
Një video që tregon një peshkaqen të madh të bardhë në ujërat e Karpathosit, nxiti sot Shoqatën e Punonjësve të Industrisë Detare dhe Peshkimit (PEPIETH) të bëjë thirrje për vëmendje dhe bashkëpunim me autoritetet kompetente.
Sipas njoftimit, peshkaqeni, me gjatësi mbi katër metra, u filmua nga peshkatarë që ndodheshin në det të mërkurën në mëngjes. Sipas dëshmive, kafsha ishte afruar për shkak të një peshku ton që notonte në sipërfaqe.
Shoqata thekson se ndjek me kujdes rastin, duke nënvizuar se prania e një grabitqari kaq të madh pranë mjeteve lundruese dhe zonave ku zhvillohet peshkimi aktiv përbën sfidë si për sigurinë e njerëzve të detit, ashtu edhe për ekuilibrin e ekosistemit detar.
Në deklaratë u kërkua që autoritetet detare, mjedisore dhe peshkare të qëndrojnë në gatishmëri, të vlerësojnë situatën dhe, nëse është e nevojshme, të lëshojnë udhëzime për peshkatarët dhe pushuesit.
“Qëllimi ynë është mbrojtja e jetës, ruajtja e mjedisit detar dhe garantimi që aktivitetet peshkare e detare të zhvillohen në kushte të sigurta,” përfundon njoftimi i PEPIETH.
