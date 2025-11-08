Histori e trishtë familjare: nënë dhe bir gjenden të pajetë pas disa ditësh pa kontakte

Një ngjarje e trishtë ka tronditur zonën e Rafinës në Greqi, ku një grua e moshuar dhe djali i saj u gjetën të vdekur brenda banesës së tyre, e cila ndodhet në një distancë të vogël nga komisariati lokal i policisë.
Mediat greke raportojnë sot se ngjarja u zbulua të mërkurën, më 5 nëntor, pasi fqinjët, të shqetësuar nga era e rëndë që vinte nga banesa, njoftuan autoritetet.
Kur policia mbërriti në vendngjarje, përballë tyre u shfaq një skenë tronditëse: në shtëpi ndodheshin trupat pa jetë të një gruaje 80-vjeçare dhe të djalit të saj 55-vjeçar, që sipas të gjitha gjasave kishin ndërruar jetë prej disa ditësh.
Nga hetimet paraprake nuk rezulton ndonjë shenjë dhune apo grabitjeje. Hyrja e banesës nuk kishte gjurmë thyerjeje, ndërsa brendësia e saj ishte e rregullt dhe pa shenja përleshjeje. Policia, në bashkëpunim me mjekun ligjor, po heton të gjitha rrethanat për të përcaktuar shkakun dhe kohën e saktë të vdekjes.
Sipas dëshmive të banorëve të zonës, nëna e moshuar dhe djali i saj jetonin të izoluar dhe kishin pak ose aspak kontakte me të tjerët. Kjo, sipas fqinjëve, mund të shpjegojë pse vdekja e tyre nuk u kuptua më herët. Vetëm pasi era e rëndë u bë e padurueshme, fqinjët dyshuan se diçka e rëndë kishte ndodhur dhe njoftuan policinë.
Autoritetet po shqyrtojnë edhe mundësinë që vdekja e njërës prej viktimave të ketë bërë që tjetri të mos ketë mundur të kërkojë ndihmë, duke çuar kështu në një tragjedi të dyfishtë, të ndodhur në heshtje brenda mureve të shtëpisë së tyre. /noa.al
