Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 8 nëntor 2025

Lexo horoskopin e ditës për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet: parashikimet astrologjike të sotme, e shtunë 8 nëntor 2025, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Besoj se fiziku është vërtet i lodhur sepse po vë realisht në lojë aftësinë tënde për veprim; ke shumë gjëra për të bërë ose ka pak stres që nuk e bën jetën të këndshme. Duhet të zgjidhësh një problem në punë, veçanërisht nëse ka një program që nuk funksionon, dhe mezi pret të mbarojë. Ka pasur ndonjë zhgënjim. Jupiteri në disonancë sjell ndryshime në nivel idesh dhe projektesh. Në librin tim për 2026 kam folur për një ndryshim të rëndësishëm që do të të përfshijë brenda disa muajsh.
REFLEKTIME DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Kjo ditë është shembull perfekt se sa ngarkesa mendore mund të derdhet edhe mbi trupin tënd. Kur gjithçka rëndon dhe ndien se s’mund të lëshosh, ndalu një çast e reflekto për prioritetet: s’duhet gjithmonë të jesh ti që mban gjithçka mbi supe. Është momenti të pyesësh veten nëse po investon energji te diçka që ende të frymëzon apo thjesht po mbaron ç’ke nisur nga detyrimi. Sigurisht, nuk je tipi që mban gjallë gjëra ku nuk beson. Mund të sjellësh një kthesë të papritur…
Demi
Ke nevojë për siguri. Shenja jote ndihet mirë vetëm kur shkel në tokë të qëndrueshme e megjithatë së fundmi ka pasur vibracione negative; ndoshta në disa çifte xhelozia ose distanca kanë marrë përparësi. Ja pse kërkoj vëmendje, sidomos për ata që me Venusin në opozitë, që prej pak orësh, kanë vënë re se në dashuri diçka nuk shkon.
REFLEKTIME DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Siguria është thelbësore për ty dhe kur mungon, çdo hap duket i pasigurt. Një shenjë paqëndrueshmërie, sidomos në marrëdhëniet më intime, mund të të bëjë të ndihesh i pasigurt. Këto ditë mos ki frikë të kërkosh sigurime, por pyet edhe veten si mund të falësh apo të sigurosh ti vetë tjetrin, duke e kthyer xhelozinë ose distancën në një mundësi për të rindezur një dialog të sinqertë.
Binjakët
Ke nevojë këto ditë të rigjesh qëndrueshmërinë, por jo për çështje të shkaktuara nga sjellje të këqija. Shumica kanë përballuar ngjarje të papritura: një hidhërim, një ngjarje, një largim. Dhe Mërkuri në opozitë ka krijuar, për fat, tensione ose ndarje pikërisht në familje, me vëllezër, të afërm; Mërkuri përfaqëson edhe shkrimet… ndaj është më mirë, sa të jetë e mundur, të shmangen fraza komprometuese ose të mos postohet diçka e gabuar. Ka nga ata që do të marrin një “stop” ose kanë marrë tashmë një moment pauze në punë.
REFLEKTIME DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Në këtë periudhë është sikur gjithçka u ndërlikua papritur; nuk mund të fajësosh veten për të papriturat. Shpesh fati i ndryshon rregullat e lojës menjëherë. Nëse i jep vetes një pauzë është më mirë; përdore për të dëgjuar emocionet e tua, për të filtruar një hidhërim dhe mos prit të kesh gjithmonë nën kontroll reagimet e të tjerëve. Ndonjëherë ndihemi më mirë kur lëmë të shkojë ajo që nuk varet prej nesh.
Gaforrja
Yjet janë me ty, sidomos të dielën, sepse nesër hyn Hëna në shenjë. Prandaj, nëse ke persona që të interesojnë, do të rrish pranë atyre që të pëlqejnë; mos ngurro të vësh në lojë aspektin e mirë të Venusit që përputhet me dëshirat e tua. Uroj që shumëkush të realizojë tani një aspiratë të madhe. Sigurisht, duhet të vesh veten në lojë… Gjërat nuk bien nga qielli, por në momente pozitive astrologjike mund të kapen menjëherë rastet.
REFLEKTIME DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Është koha të dalësh hapur; edhe një rast i papritur në punë, një telefonatë, një zëvendësim mund të të japë avantazh. Dhe nëse ke mbyllur së fundmi një program ose projekt, nuk ka qenë problem por çlirim. Me Hënën që të mbështet, mund të guxosh pak më shumë dhe të shprehësh emocionet më të thella. Për ata që duan të përcaktojnë një histori, të zyrtarizojnë një lidhje, është periudhë e vlefshme.
Luani
Këto ditë janë rikuperuese: sot Hëna të favorizon, por, siç është thënë disa herë, kjo periudhë astrologjike futet në një fazë të rëndë për organizmin. Për fat të mirë, prej pak ditësh Mërkuri është kthyer në favor, ndaj nuk kemi më tensionet e tetorit. Megjithatë, nëse është e mundur, ngadalëso dhe kalo këtë fundjavë — s’po them në përtaci — por të paktën pranë njerëzve të këndshëm.
REFLEKTIME DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Edhe ti, gjithmonë kaq bujar dhe i fortë, ke nevojë të përballesh me lodhjen dhe ndoshta të çlodhesh. Të kalosh kohë me kë të bën të ndihesh mirë është ilaçi më i mirë, si për mendjen ashtu edhe për shpirtin. Nuk ke nevojë t’i tregosh askujt asgjë: ke fituar shumë beteja dhe ndoshta ke kaluar edhe një kundërshtar. Kujdes në dashuri të mos krijosh probleme nga hiçi. Kush është vetëm ka standarde të larta dhe për momentin nuk kënaqet me pak…
Virgjëresha
Që nga dje kemi një situatë të rëndë: tensionet janë aty. Mendoj se fundjavën e kaluar ka pasur probleme; madje edhe ai që është shumë diplomat është lëshuar në një shpërthim. Ndoshta në punë ka gjëra që nuk shkojnë; ndoshta shpreson që një person të dalë nga skena ose sa më shpejt të gjesh referenca të reja. Nevojitet pak qetësi; në dashuri shkon më mirë nesër.
REFLEKTIME DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Je mësuar t’i menaxhosh gjërat me logjikë, por kur emocionet marrin dorën, edhe ti rrezikon të humbësh qetësinë. Në vend që të shqetësohesh për ndonjë reagim impulsiv, gjej një mënyrë të re për t’iu përgjigjur presioneve: ndonjëherë mjafton të largohesh nga ata që s’janë më në gjatësi vale me ty për të rifituar qetësinë.
Peshorja
Kjo është një fundjavë rikuperimi; madje do të thosha të lëvizësh sot, sepse të dielën do të ketë më pak mundësi. Është një e shtunë që sjell emocione pozitive, por, mbi të gjitha, të lejon të përballesh me të tjerët në mënyrë të qetë dhe më të relaksuar. Së fundmi nuk ka qenë e lehtë të ruaje qetësinë dhe e dimë që prej qershorit disa kanë ndryshuar projekte e programe; ke vendosur të bësh diçka të re ose të nisësh diçka të re, vetëm e vetëm të mos shohësh gjithmonë të njëjtët njerëz.
REFLEKTIME DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Nevoja për harmoni të ka çuar të marrësh edhe zgjedhje të vështira: të lësh situata ose njerëz që s’ishin më në sinkron me ty. Por tani mund të çlodhesh dhe të vëresh se po rikuperon atë lehtësi që të pëlqen. Çdo takim apo dialog i ri sjell energji pozitive. Dashuritë dhe miqësitë e lindura gjatë katër javëve të fundit bëhen pikë reference.
Akrepi
E diela do të jetë një ditë më interesante, por s’mund të them që kjo e shtunë është joefikase apo negative; gjithë nëntori sjell sukses dhe përballje me leverdi. Shpresoj që shumica e të lindurve në këtë shenjë të ndjekin sugjerimin e yjeve: të vënë veten në lojë si në dashuri, ashtu edhe në punë; fundjavë aktive.
REFLEKTIME DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Ndodhesh në një fazë ku duket sikur gjithçka është në revolucion; duhet të vazhdosh të vësh veten në lojë pa frikë. Në dashuri, si edhe në punë, vullneti për t’u rilindur dhe për të nxjerrë në pah dëshirat më autentike është i rëndësishëm. Mos prit që gjithçka të bjerë nga lart: vepro, propozo, guxo. Ky është momenti i duhur për t’i kthyer mundësitë në projekte konkrete.
Shigjetari
Mendoj se kjo është një periudhë revolucioni në pozitiv. Kujtoj, megjithatë, se këto dy ditët e fundit sollën edhe stres dhe nervozizëm; nëse ka njerëz që të kufizojnë rrezen e veprimit, është normale që të vësh kufij, caqe. Ke nevojë të shohësh nga e ardhmja pa pengesa dhe paragjykime; dëshirë për ndryshime, risi; takime të këndshme sot dhe nesër.
REFLEKTIME DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Nuk mund të tolerosh më ata që të mbajnë pas: ndien fort nevojën për të ndryshuar, për të zgjeruar horizontet dhe për të jetuar marrëdhënie e projekte më të lira. Vënia e kufijve tani s’do të thotë mbyllje, por mbrojtje e aspiratave. Hapu ndaj përvojave të reja pa u mjaftuar me pak. Është në rregull të dëgjosh këshillat e të tjerëve, por e di që në fund bën vetëm atë që dëshiron. Vetëm ti e di ku do të arrish vërtet.
Bricjapi
Ky fundjavë sjell një “llogari” në dashuri, në një miqësi. Nëse ka njerëz që s’janë sjellë mirë, mes sot e nesër do të duash t’i përballesh. Kujdes nga provokimet e tepruara; përpiqu të ruash qetësinë që e kishe humbur në tetor. Venusi prej disa ditësh është kthyer në favor; do të jesh ti që, në njëfarë mënyre, mban frerët në dorë. Vetëm sonte një rënie e lehtë fizike.
REFLEKTIME DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Kur vjen puna te marrëdhëniet, e di që urren hipokrizitë; më mirë thuaje të vërtetën me pak e fjalë të zgjedhura. Tani ke forcën të përballesh edhe me ata që kanë shkaktuar plagë ose keqkuptime: zgjidh përballjen direkte. Lëri mënjanë zemërimet dhe syno zgjidhjen. Periudha parashikon miratime dhe përmirësime për ata që punojnë me publikun ose kanë nevojë për afirmim, por me Jupiterin në opozitë betejat nuk mbarojnë kurrë.
Ujori
Është koha të thuash “stop”, të rishikosh disa projekte dhe dyshime financiare: çështjet ekonomike ecin me ngadalë. Një gjë e mirë, krahasuar me tetorin, është se Mërkuri është kthyer në favor. Kështu edhe ata që kanë pasur bllokime mund të kërkojnë zgjidhje. Në dashuri nuk të shoh shumë pasional, ose sepse ka një person larg, ose sepse ke kuptuar që disa lidhje janë nën kufij të pakapërcyeshëm: kujdes të mos e teprosh.
REFLEKTIME DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Të kuptosh kur një situatë nuk është më e rikuperueshme është shenjë pjekurie. Në këtë periudhë duhet të jesh objektiv me veten dhe të ndalesh përpara se të investosh sërish në diçka që nuk kthen qetësi. S’ka asgjë të gabuar në marrjen e një pauze për të qartësuar çfarë dëshiron të bësh për të ardhmen. Nuk e përjashtoj as një prerje përfundimtare: ka nga ata që do të mendojnë të ndryshojnë grupin, rolin ose të mos rinovojnë një kontratë.
Peshqit
Mes sot e nesër do të kesh një ngarkesë më shumë. Më në fund përfundon një javë që, sipas meje, nuk ta hoqi suksesin që meriton, por shtyu konfirmimet që prisje. Sidoqoftë, është e qartë se me Jupiterin dhe Venusin në favor tani do të duash të marrësh maksimumin dhe do të ishte dëm të shpërdoroje rastet. Duhet të bësh një bisedë të qartë me një person që mund të përfaqësojë diçka të rëndësishme për ty: e diela do të jetë ditë fituese për marrëdhëniet.
REFLEKTIME DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM: Në qiell duken përmirësime konkrete; është e drejtë të duash më shumë, por ki kujdes të mos biesh në grackën e viktimizmit që s’të çon askund. Nga tani deri në fund të vitit mund të kapësh një rast dhe ndoshta je tashmë në qendër të vëmendjes. Çdo mundësi merr formë vetëm nëse je ti që e nxit dhe e zhvillon me energji. Ëndrrat që nuk janë të paqarta mund të bëhen realitet; fokusoji mirë qëllimet pa hezitim. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd