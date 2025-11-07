Nëna e katër fëmijëve qëllohet për vdekje pasi pastroi shtëpinë e gabuar

Indiana, SHBA, 7 nëntor 2025 — Një ngjarje tragjike ka tronditur komunitetin e Indiana-s dhe po bëhet jehonë ndërkombëtare. Maria Florida Rios Perez, 32 vjeçe, nënë e katër fëmijëve dhe punëtore pastrimi, u qëllua për vdekje pasi u paraqit gabimisht në një shtëpi që mendonte se duhej të pastronte.
Ngjarja ndodhi rreth orës 7 të mëngjesit, kur Perez dhe bashkëshorti i saj, Mauricio Velásquez, mbërritën në një adresë që mendonin se ishte shtëpia e klientit të tyre. Pavarësisht se bënë dy herë xhiron e bllokut për të verifikuar vendndodhjen, Perez u përball me një të shtënë sapo iu afrua hyrjes.
“E pashë gruan time të bënte dy hapa prapa dhe pastaj të rrëzohej. Po përpiqesha ta ngushëlloja, por gjaku nuk ndalonte”, tha Velásquez për gazetën Indy Star.
Policia e Whitestown konfirmoi se nuk kishte asnjë tentativë grabitjeje dhe autoritetet ende po hetojnë identitetin e autorit dhe rrethanat e ngjarjes. Komuniteti lokal e përshkruan Marian si një grua punëtore dhe të dashur, gjithmonë e përkushtuar ndaj familjes së saj.
Për të mbështetur familjen, është krijuar një fushatë GoFundMe për bashkëshortin dhe katër fëmijët e saj, të moshës nga disa muaj deri në 17 vjeç. Trupi i Perez do të transferohet në Guatemala, vendlindjen e saj, ndërsa bashkëshorti kërkon vetëm “drejtësi dhe lutje” për familjen, duke shtuar: “Nuk do të jetë e lehtë të rris fëmijët tanë vetëm”.
