Tesla prezanton Cybercab pa shofer dhe robotin humanoid Optimus, revolucion në teknologjinë e së ardhmes

Shangai, 7 nëntor 2025 — Tesla ka befasuar botën e teknologjisë dhe industrinë automobilistike me prezantimin e Cybercab-it të saj plotësisht autonom në Ekspozitën Ndërkombëtare të Importit të Kinës (CIIE) në Shangai, shoqëruar edhe nga roboti humanoid Optimus.
Modeli futuristik me dy vende, i ndërtuar pa timon dhe pedale, u shndërrua në një nga atraksionet kryesore të eventit, duke tërhequr vëmendjen e mijëra vizitorëve dhe liderëve të industrisë globale. Cybercab mbështetet plotësisht në sistemet e avancuara të kamerave dhe inteligjencës artificiale të kompanisë, pjesë e vizionit të Elon Musk për transport publik autonom përmes flotës së ardhshme Robotaxi.
Sipas Teslës, koncepti është krijuar duke marrë parasysh sjelljen reale të udhëtimeve urbane, ku 92% e udhëtimeve kryhen nga një ose dy persona. Për udhëtime më të mëdha familjare ose grupore, Tesla mbetet e orientuar tek modelet tradicionale si Model 3 dhe Model Y.
Në të njëjtin event, kompania prezantoi edhe robotin humanoid Optimus, i projektuar për të kryer detyra si në ambientet shtëpiake ashtu edhe në industri, duke zgjuar interes dhe debat për rolin gjithnjë e më madh të robotikës në të ardhmen.
Ekspozita CIIE në Shangai mbetet një prej skenave më të rëndësishme për inovacionin botëror, ndërsa prezantimet e Tesla-s konfirmojnë objektivin e saj për të udhëhequr epokën e automatizimit dhe lëvizshmërisë inteligjente.
