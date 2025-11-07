Gjendet trup i djegur dhe i prangosur në sedilje në një mjet në Greqi. Dyshohet se i përket një shqiptari të njoftuar të zhdukur ditë më parë

Greqi, 7 nëntor 2025
Një ngjarje tronditëse është shënuar në Skourta, Beotia, në Greqi, ku autoritetet gjetën trupin e një burri të djegur brenda një automjeti të shkrumbuar në një fushë të izoluar. Viktima, e vendosur në sediljen e pasme të makinës, ishte me pranga në duar; hetuesit vlerësojnë se nga momenti i vdekjes kanë kaluar të paktën dy ditë.
Identiteti i tij ende nuk është konfirmuar, por burime paraprake nga familjarët dhe policia shprehin dyshimin se mund të jetë një shtetas shqiptar i raportuar i zhdukur rreth 24 orë më parë. Sipas deklarimeve të afërmve, personi kishte lënë banesën për në Vilia disa ditë më parë dhe nuk ishte kthyer, çka i detyroi ata të njoftonin autoritetet për zhdukjen.
Hetimet paraprake tregojnë se automjeti ishte i vjedhur dhe me targa të falsifikuara, elemente që ngrejnë dyshime për përfshirje të mundshme të krimit të organizuar ose një ekzekutimi të parametrizuar. Një gjuetar zbuloi automjetin dhe informoi menjëherë forcat policore, të cilat mbërritën në vendngjarje.
Në vendngjarje ka mbërritur Drejtoria për Luftimin e Krimit të Organizuar; hetimet vijojnë intensivisht për të përcaktuar identitetin e viktimës, motivin e ngjarjes dhe autorët përgjegjës.
