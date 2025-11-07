Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Flamurtari fiton ndaj Bylis, vlonjatët i nderon një gol
Transmetuar më 07-11-2025, 19:21

Flamurtari fitoi 0-1 ndaj Bylis, në transfertën e Superiores. Goli i vetëm i sfidës mban firmën e Maksutit, me këtë të fundit që shënoi në minutën e 63-të.

Vlonjatët janë në vendin e parafundit me 8 pikë. Ballshiotët janë në vendin e gjashtë me 12 pikë. Në fundjavë luhen ndeshje të tjera të kësaj jave.

