Flamurtari fiton ndaj Bylis, vlonjatët i nderon një gol

Transmetuar më 07-11-2025, 19:21
Flamurtari fitoi 0-1 ndaj Bylis, në transfertën e Superiores. Goli i vetëm i sfidës mban firmën e Maksutit, me këtë të fundit që shënoi në minutën e 63-të.
Vlonjatët janë në vendin e parafundit me 8 pikë. Ballshiotët janë në vendin e gjashtë me 12 pikë. Në fundjavë luhen ndeshje të tjera të kësaj jave.
