Pako e dyshimtë në bazën ajrore ku qëndron aeroplani i Presidentit të SHBA. Sëmuren personat që e hapën!

Disa persona janë sëmurë pasi hapën një "paketë të dyshimtë" të dërguar në bazën e operacioneve për Air Force One në SHBA.
Një zëdhënës i Bazës së Përbashkët Andrews (JBA) në Maryland, pranë kryeqytetit amerikan, Washington DC, tha se ndërtesa ku u hap pakoja u evakuua dhe ata që u sëmurën u gjetën në një gjendje të qëndrueshme nga stafi mjekësor.
Paketa përmbante një pluhur të bardhë të paidentifikuar, raporton CNN, duke cituar burime të paidentifikuara të njohura me një hetim për incidentin.
Baza ajrore strehon aeroplanin presidencial amerikan dhe mjetin e tij mbështetës, dhe është vendi ku presidenti zakonisht niset në udhëtime.
Zëdhënësi i JBA tha se ndërtesa në të cilën u hap pakoja dhe një ndërtesë lidhëse u evakuuan "si masë paraprake" dhe një kordon u vendos rreth zonës.
"Ekipet e ndihmës së parë u dërguan në vendngjarje, përcaktuan se nuk kishte kërcënime të menjëhershme dhe operacionet normale kanë rinisur. Një hetim është duke vazhduar aktualisht", shtuan ata.
Testet fillestare nga një ekip ‘Hazmat’ nuk zbuluan asgjë të rrezikshme, sipas CNN.
Hetuesit po vlerësojnë gjithashtu "propagandën politike" që ishte përfshirë në pako. Nuk është e qartë shkalla ose natyra e sëmundjes që pësuan ata që ishin pranë paketës kur ajo u hap.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd