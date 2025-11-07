E rrallë… Tifozët e ekipit gjerman të St.Pauli blejnë stadiumin e klubit…

GJERMANI – Tifozët e ekipit gjerman të futbollit St. Pauli kanë blerë shumicën e aksioneve të stadiumit të klubit të tyre.
Klubi i Bundesligës tha të enjten se një grup tifozësh mblodhi rreth 29 milionë euro (33.5 milionë dollarë) duke ofruar aksione për t’u bërë bashkëpronarë të stadiumit Millerntor.
“Kjo do të thotë që zemra e klubit tani zyrtarisht i përket grupimit – dhe rrjedhimisht anëtarëve të saj”, tha St. Pauli në një deklaratë. “Me marrjen në dorëzim të kompanisë së stadiumit, është ndërmarrë një hap vendimtar për të siguruar të ardhmen e Millerntor përgjithmonë në duart e komunitetit FCSP.”
St. Pauli është një pjesë e Hamburgut që përfshin lagjen e famshme të dritave të kuqe. Klubi i futbollit me të njëjtin emër është i njohur për tifozët e tij të krahut të majtë. Kafka dhe kockat e kryqëzuara të piratëve, sinonim i klubit, u popullarizua nga mbështetësit që identifikoheshin si punkë.
Klubi tha se më shumë se 22.000 njerëz morën pjesë në aksionin bashkëpunues të tifozëve. Në prill njoftoi se më shumë se 21.000 anëtarë iu bashkuan nismës për mbledhjen e fondeve, pasi mbaroi periudha e abonimit prej gati pesë muajsh, megjithëse anëtarët mund të bashkoheshin nëse nuk e përmbushnin afatin.
“Ne kemi vërtetuar se një lloj tjetër futbolli dhe një model i ndryshëm financimi janë të mundur”, tha presidenti i St. Pauli, Oke Göttlich. “Një qasje bashkëpunuese dhe e qëndrueshme ndaj biznesit është gjithashtu e mundur në futbollin profesional – siç është edhe pjesëmarrja e shumë njerëzve që marrin përsipër përgjegjësi të përbashkët.”
Çdo anëtar shpenzonte 850 euro (980 dollarë) për çdo aksion që blinte, ku 100 euro (115 dollarë) nga kjo shumë shkonin për tarifa dhe kontribute. Çdo blerje e fuste blerësin në një short për çmime, duke përfshirë një darkë me kapitenin e ekipit Jackson Irvine, paketa VIP dhe fanela të firmosura.
Ndërmjetësi i fuqishëm i Bayern Munich, Uli Hoeneß, i cili organizoi një ndeshje bamirësie për St. Pauli në vitin 2003 kur klubi ishte në vështirësi financiare, ishte midis palëve të interesuara të reja.
“Jemi të kënaqur nga mbështetja e jashtëzakonshme për grupimin, për idenë e një lloji tjetër futbolli dhe një mënyre tjetër të të bërit biznes”, tha të enjten Andreas Borcherding, drejtori ekzekutiv i grupimit. “Jemi shumë të kënaqur që kemi ndërmarrë këtë hap.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd