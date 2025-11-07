Treni me pasagjerë përplaset me atë të mallrave, 11 të vdekur dhe dhjetëra të plagosur

Një tragjedi ka ndodhur në Indi, ku një tren pasagjerësh është përplasur me një tren mallrash pranë qytetit Bilaspur, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 11 personave dhe plagosjen e dhjetëra të tjerëve. Sipas një deklarate të zyrtarëve qeveritarë, treni i pasagjerëve goditi nga pas trenin e mallrave, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe një skenë të trishtuar pas aksidentit.
Sanjay Agarwal, një zyrtar i lartë i qeverisë, njoftoi për Associated Press se ndër viktimat ishte edhe drejtuesi i trenit të pasagjerëve, ndërsa bashkëdrejtuesja, një grua, ka pësuar lëndime të rënda dhe është në trajtim mjekësor në spital. Rreth 20 persona të tjerë janë plagosur dhe janë dërguar për trajtim në spitalet e rajonit.
Indian Railways ka nisur një hetim të plotë për të zbuluar shkakun e këtij aksidenti të rëndë, ndërsa ka ofruar ndihmë financiare për familjet e viktimave dhe të plagosurve. Autoritetet lokale kanë shprehur ngushëllimet për tragjedinë, duke përfshirë edhe Vishnu Deo Sai, zyrtarin më të lartë të zgjedhur të Chhattisgarh, i cili ka ofruar ngushëllimet për të prekurit nga ky aksident.
Përplasjet e trenave mbeten të shpeshta në Indi, ku çdo ditë mbi 12 milionë njerëz udhëtojnë me 14 mijë trenat që lëvizin përgjatë një rrjeti prej 64 mijë kilometrash. Aksidentet e tilla kanë shkaktuar shumë viktima në vitet e fundit, me një nga tragjeditë më të mëdha të hekurudhave të ndodhur në vitin 2023, kur një aksident i rëndë në lindje të Indisë mori mbi 280 jetë.
