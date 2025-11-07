‘E kishte ndarë mendjen për babanë. Për dy minuta ndodhi gjithçka’! Dëshmitarja rrëfen krimin në Durrës

Dëshmitarja e ngjarjes së rëndë në Durrës, djalit që vrau babain e tij, ka ofruar një rrëfim tronditës dhe të dhimbshëm mbi ngjarjen tragjike që ndodhi në familjen e saj.
Ajo ka treguar se në momentin e incidentit, ajo ishte jashtë shtëpisë dhe nuk kishte qenë dëshmitare e asaj që ndodhi, por ajo ka përshkruar ngjarjen si një përplasje të papritur dhe të shpejtë.
Ajo tregoi në emisionin “Me zemër të hapur” se nuk ka pasur asnjë debat të mëparshëm mes djalit dhe babait, dhe gjithçka ka ndodhur brenda një periudhe të shkurtër, “dy minutash”. “Unë dola për të pirë një cigare dhe kur u ktheva, situata ishte përshkallëzuar”, tha ajo, duke theksuar se djali ishte i mbyllur dhe nuk kishte shenja të mllefit ose të tensioneve para ngjarjes. Ajo shtoi se djali ishte i tërhequr dhe nuk kishte folur për asnjë shqetësim, që mund të kishte ndikuar në veprimin e tij të papritur.
Ajo ka pranuar se djali mund të ketë goditur babain, Pjetër Kodhelin, pa mendje dhe në një moment të shpejtë dhe impulsiv, por theksoi se thika që u përdor në vrasje nuk ishte e saj. Ajo ka përmendur gjithashtu se djali i saj kishte kaluar një periudhë depresioni, dhe kjo mund të ketë qenë një faktor ndikues në sjelljen e tij, që kulmoi me aktin e tmerrshëm.
“Një debat nuk kishte, gjithçka ndodhi brenda dy minutave. Unë dola për të pirë një cigare dhe kur u ktheva, situata ishte përshkallëzuar. Djali ishte i mbyllur në vetvete, nuk fliste dhe nuk kishte shenja mllefi. Në letër u gjetën fjalë të pakuptimta. Hëngri drekë. Ishin tezja dhe halla e tij aty. Ato donin të hanin bashkë. Nuk kishim asnjë debat; ai rrinte i mbyllur. Përleshja zgjati vetëm dy minuta. Unë dola të pija një cigare dhe e piva kot e ndeza. Nuk di çfarë ndodhi mes tyre. Ai ishte i mbyllur në vetvete dhe nuk fliste. Nuk ndjeva zërin, se dritarja ishte hapur. Vetëm kur më thirri burri, shoh. Burri u mbrojt dhe nuk kishte asgjë në dorë. Thika nuk ishte e imja; do ta kem blerë. Burri po mbrohej dhe djali mund ta ketë goditur pa mendje, 3-4 herë. Një goditje ishte e dukshme se e kishte në zemër. Më preku pak thika kur e kapa nga dora. Ai donte ta godiste përsëri burrin, jo mua. Kishte kaluar në depresion. Nuk kishte mllef, ishte depresion. Letrën e gjeta në dhomën e tij. Ishte një dhomë pritjeje dhe ishte me ngjyrë të bardhë.”, tha ajo.
