Mister në Përmet, zhduken tre persona në të njëjtën rrugë: Banorët jetojnë mes frikës dhe pasigurisë

Përmet, 7 Nëntor 2025
Një ngjarje e pazakontë po trondit qytetin e Përmetit, ku tre persona kanë humbur pa lënë asnjë gjurmë në të njëjtën zonë rrugore, duke krijuar panik dhe mister në komunitet.
Rasti më i fundit është ai i Agron Çumanit, i cili është parë për herë të fundit para tre ditësh në segmentin e vjetër të rrugës Përmet–Lëshicë. Që prej asaj dite, familjarët nuk kanë marrë asnjë informacion mbi fatin e tij.
Banorët shprehen të shqetësuar për mungesën e hetimeve të plota dhe kërkojnë transparencë nga autoritetet. Sipas tyre, zhdukjet po përsëriten në të njëjtën zonë, pa asnjë shpjegim të qartë.
Në të njëjtin aks janë raportuar edhe dy raste të tjera zhdukjeje, ato të Niko Dhimitrit dhe Filip Kristidhit, të cilët nuk janë gjetur prej më shumë se dy vitesh. Këto ngjarje të njëpasnjëshme kanë shtuar pasiguritë dhe teoritë në komunitet.
Një nga pistat e përfolura është ajo e mundësisë që personat të kenë rënë në lumin Vjosë, por deri më tani nuk ka asnjë provë që ta mbështesë këtë version. Asnjë gjurmë nuk është gjetur gjatë kërkimeve, ndërsa frika e banorëve po rritet çdo ditë.
Banorët e Përmetit kërkojnë që autoritetet të thellojnë hetimet dhe të ndalojnë këtë “fenomen misterioz” që, siç thonë ata, po përsëritet çdo vit, duke lënë pas vetëm pasiguri dhe frikë.
