Bashkë me babanë bënë për spital një person, arrestohet polici

Një efektiv i Policisë së Krujës është arrestuar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Durrës–Kavajë), pasi akuzohet se ka dhunuar një person bashkë me babanë e tij.
Punonjësi i policisë, me iniciale K.K., që shërbente në Patrullën e Përgjithshme të Komisariatit të Krujës, akuzohet për veprat penale “Kanosja” dhe “Shpërdorim i detyrës”, parashikuar në nenet 84 dhe 248 të Kodit Penal.
Sipas njoftimit zyrtar, ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme, kur efektivi, jashtë orarit të shërbimit, në bashkëpunim me babain e tij, shtetasin D.K., kanë kanosur dhe dhunuar fizikisht shtetasin B.K., i cili u dërgua për ndihmë mjekësore në Spitalin e Traumës.
Materialet proceduriale janë referuar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
