Balluku, mes akuzave për korrupsion dhe ndikimit politik: Si po formësohet skenari që mund t’i hapë rrugën daljes nga burgu të Erion Veliajt

#NOAANALIZË / Balluku mes akuzave për korrupsion: si po krijohet precedenti që mund të ndikojë në çështjen Veliaj
Dosja hetimore për zëvendëskryeministren Belinda Balluku është e mbushur me dyshime për parregullsi të rënda në tenderin e tunelit të Llogarasë, një projekt me vlerë rreth 190 milionë euro, ku dyshohet për abuzime që shkojnë në dhjetëra milionë euro.
SPAK ka ngritur ndaj saj akuzën për “Shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tenderë apo ankande publike”, por pa kërkuar asnjë masë sigurie. Balluku u paraqit në Prokurorinë e Posaçme, u njoh me akuzat dhe më pas u la e lirë.
Ky zhvillim ka hapur debat në opinionin publik, pasi për shumëkënd përfaqëson një trajtim të ndryshëm nga praktikat e ndjekura më parë ndaj politikanëve dhe zyrtarëve të tjerë të lartë nën hetim.
Mungesa e masës së sigurisë për një nga figurat kryesore të qeverisë shihet si një vendim që i ka kursyer kryeministrit Edi Rama një krizë të thellë politike, në një kohë kur disa drejtues të institucioneve qendrore e lokale janë përfshirë në çështje penale.
Ndërkohë, kontrasti me rastin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, është bërë i dukshëm. Veliaj ndodhet ende në paraburgim nën akuza për shpërdorim detyre, pastrim parash dhe korrupsion pasiv.
Por rasti Balluku mund të ketë krijuar një precedent të ri, që në mënyrë indirekte i hap rrugë edhe lirimit të mundshëm të Veliajt. Nëse për një zëvendëskryeministre nën akuzë nuk u vendos masë sigurie, e njëjta logjikë procedurale mund të përdoret si argument nga mbrojtja në çështje të ngjashme.
Në këtë kontekst, reagimi i kryeministrit Rama, i cili ka folur hapur për rikthimin e Veliajt në detyrë, shihet si sinjal politik se ekuilibrat brenda qeverisë dhe partisë në pushtet po përshtaten me këtë realitet të ri dhe kreu i të dyjave po përfiton i pari.
Situata aktuale tregon se drejtësia po përballet me sfidën më të madhe: ruajtjen e standardeve të njëjta për të gjithë, pavarësisht funksionit apo peshës politike të të akuzuarve.
Në fund, vendimi për Ballukun nuk është thjesht një çështje individuale, por një moment kyç që mund të ndikojë në mënyrën si trajtohen hetimet dhe përgjegjësia politike në nivelet më të larta të qeverisjes. /noa.al
