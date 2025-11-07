Deschamps nuk thërret Thuram dhe Rabiot te Franca

FRANCE – Marcus Thuram u rikthye në fushë të mërkurën në minutën e 71-të të ndeshjes së Interit në Ligën e Kampionëve kundër Kairat Almaty, pak më shumë se një muaj pasi kishte pësuar një dëmtim në kofshën e majtë kundër Slavia Pragës në fund të shtatorit.
Kjo përfaqëson një rikuperim të rëndësishëm për Chivu-n përpara ndeshjes kundër Lazios dhe ndeshjeve pasuese. Trajneri i zikaltërve do të jetë në gjendje të punojë me francezin gjatë pushimit ndërkombëtar.
Thuram nuk është përfshirë në listën e skuadrës së kombëtares franceze, pasi trajneri Deschamps ka vendosur ta lërë sulmuesin e Interit jashtë për ndeshjet kundër Ukrainës dhe Azerbajxhanit, të planifikuara përkatësisht për 13 dhe 16 nëntor.
Edhe Adrien Rabiot i AC Milan, i cili është pothuajse i rikuperuar, por nuk është ende në dispozicion të Max Allegri-t, gjithashtu do të mbetet në skuadren kuqezi. Dy lojtarët e tjerë të Milanit, Mike Maignan dhe Christopher Nkunku, janë thirrur. Derbi i Milanos do të luhet kur të rifillojë liga.
