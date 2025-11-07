Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shenjat më me fat të ditës – e premte, 7 nëntor 2025 (sipas Paolo Fox)
Transmetuar më 07-11-2025, 08:10

Sot qielli ndriçon disa shenja në mënyrë të veçantë. Venusi dhe Hëna krijojnë kombinime që favorizojnë dashurinë, idetë e reja dhe marrëdhëniet e sinqerta. Ja cilat janë shenjat që marrin përkrahjen më të fortë të yjeve:

1. Akrepi

Energjia e Venusit dhe Jupiterit të jep një shkëlqim të jashtëzakonshëm. Në dashuri ndihesh më i sigurt, më magnetik dhe plot iniciativë. Kush ka një projekt personal ose profesional, sot mund të marrë një “po” të rëndësishme. Është dita ideale për të vepruar dhe për të besuar në vetvete.

Fjalë kyçe: Fitore – Pasion – Besim.

2. Gaforrja

Yjet të ndihmojnë të rigjallërosh marrëdhëniet dhe të ndërtosh diçka që do zgjasë. Në dashuri dhe punë ndihesh në përputhje me veten. Dita e sotme favorizon takime të mira, lajme pozitive dhe një rritje të dukshme të energjisë.

Fjalë kyçe: Dashuri – Qetësi – Përparim.

3. Bricjapi

Venusi në pozicion të favorshëm sjell rikuperim emocional dhe harmoni në marrëdhënie. Fundjava që po afron premton surpriza të bukura dhe një frymë pajtimi. Sot mund të ndihesh më i afërt me njerëzit që do.

Fjalë kyçe: Paqe – Ndjenja – Ringjallje

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

