Horoskopi i Paolo Fox për sot, e premte 7 nëntor 2025

Lexoni parashikimet e Paolo Fox për të zbuluar çfarë rezervojnë yjet në dashuri, punë, shëndet dhe fat për secilën shenjë të zodiakut.
Dashi
Kohët e fundit ke kaluar disa tensione. Ke ndjerë sikur po mbart një barrë të rëndë, duke ndjekur një projekt apo një plan që mezi pret të përfundojë. Një situatë që dikur dukej premtuese, tani të duket më e zbehtë e më pak tërheqëse. Është normale me Jupiterin kundër — po hyn në një periudhë reflektimi që do të çojë drejt forcës dhe përmirësimit në vitin 2026.
Reflektim: Mos lejo që zhgënjimet e vogla të të rrëzojnë. Çdo përpjekje që po bën tani po të mëson si të dallosh çfarë ka vërtet vlerë. Kjo lodhje është e përkohshme: nga ajo do të lindë një forcë e re dhe një drejtim më i qartë për jetën tënde.
Demi
Sot yjet janë në anën tënde, sidomos në aspektin profesional. Kush ka një biznes apo punon më vete, do të ketë mundësi të rregullojë financat dhe të forcojë pozicionin. Në dashuri, megjithatë, ndjen pak vetmi ose mungesë përkushtimi nga ana e tjetrit. Viti 2026 do të sjellë një kthesë pozitive — veçanërisht deri në qershor. Do të duhet të vendosësh kufij ndaj atyre që nuk të japin siguri.
Reflektim: Kjo është periudha për të kërkuar stabilitet real, jo iluzione. Mos e merr izolimin si dobësi — përdore për t’u qartësuar mbi nevojat e tua të vërteta emocionale dhe profesionale.
Binjakët
Stuhitë po vijnë nga jashtë: një problem familjar, një shqetësim në punë apo një distancë që s’e prisje. Edhe më të qetët janë ndjerë të tronditur. Çfarë të bësh? Rikthehu te forca jote e zakonshme: thjeshtësia dhe humori. Jepi vetes një fundjavë pa ngarkesa dhe mos u zhyt në mendime negative.
Reflektim: Në çdo situatë të ndërlikuar, ke aftësinë ta kthesh ngarkesën në dritë. Krijo momente të vogla gëzimi — një shëtitje, një takim i këndshëm apo diçka që të sjell frymëzim. Ato do të të ndihmojnë të rigjenerohesh.
Gaforrja
Yjet janë në anën tënde. Ata që kanë punuar me përkushtim, tani do të shohin rezultate. Ky është një moment shumë i mirë për dashurinë dhe marrëdhëniet personale. Mund të marrësh lajme të bukura dhe zhvillime që të çojnë përpara. Organizohu për një fundjavë pozitive dhe plot emocione.
Reflektim: Është koha të hapësh zemrën dhe të mos kesh frikë nga përfshirja. Rritja emocionale dhe profesionale ecin bashkë — sa më shumë dashuri dhe qetësi të japësh, aq më shumë do të marrësh mbrapsht.
Luani
Dita sjell rikuperim pas lodhjes së ditëve të fundit. E enjtja ka qenë e vështirë për shumë prej jush, por nga sot energjia fillon të ngrihet. Kujdes megjithatë në dashuri — veçanërisht me Akrepin, Ujorin dhe Demin. Disa keqkuptime mund të shpërthejnë pa kuptim.
Reflektim: Mos kërko të përballosh gjithçka me forcë. Sot është ditë për të pushuar dhe për të lënë pak terren bosh që energjia të rifreskohet. Kujdesu për trupin dhe shpirtin — lodhja s’është dobësi, është sinjal për kujdes.
Virgjëresha
Dita e premte sjell disa vështirësi dhe ndjenja tensioni. Mund të ndihesh sikur ke përballë një mur — qoftë në punë, qoftë në një raport që nuk po të kthen atë që jep. Një dëshirë që ke prej kohësh duket ende larg. Kujdes në reagime, sidomos në komunikim.
Reflektim: Çdo pengesë është një mesazh për të ndaluar dhe për të vlerësuar më mirë rrugën që ke zgjedhur. Mos harxho energji me situata që s’mund t’i ndryshosh sot. Dita kërkon durim dhe vetëpërmbajtje.
Peshorja
Një periudhë rikuperimi është duke filluar. Ke kaluar javë me shumë ndryshime dhe vendime të vështira, por tani fillon një fazë më e qetë. Në dashuri dhe në miqësi, yjet favorizojnë afrimet dhe marrëveshjet. Është koha për të folur hapur me dikë që ka rëndësi për ty.
Reflektim: Ndryshimet që kanë ndodhur nuk ishin humbje, por hapësirë për gjëra më të mira. Lejoje veten të ndjesh mirënjohje për sa ke mësuar. Në dashuri, si dhe në punë, dialogu i sinqertë do të hapë rrugë të reja.
Akrepi
Mos humb kohë me dyshime apo frikëra. Me Venusin, Jupiterin dhe planetë të tjerë në anën tënde, je në një moment shumë të fortë për dashurinë dhe punën. Mund të marrësh lajme pozitive, të gjesh një mundësi të artë apo të ringjallësh një ndjenjë të bukur. Mos e pengo fatin duke u mbyllur.
Reflektim: Ky është çasti për të dalë nga hija e vetëdyshimit. Çdo gjë që nis tani ka shanse të mëdha për sukses. Vepro me guxim, sepse yjet janë gati të të mbështesin në çdo hap.
Shigjetari
Pas një periudhe të lodhshme, po e rimerr veten. Megjithatë, ende ndihesh pak i tensionuar dhe i ndikuar nga kujtime apo çështje të pazgjidhura. Me Hënën kundër, dita sjell vonesa apo keqkuptime. Më mirë shtyji bisedat e rëndësishme për të dielën.
Reflektim: Mos u ngut të sqarosh gjithçka menjëherë. Disa situata duan kohë që të qetësohen vetë. Sot është ditë për të ruajtur qetësinë dhe për t’u fokusuar te gjërat që të japin paqe.
Bricjapi
Yjet të kërkojnë të heqësh pak dorë nga puna dhe të fokusohesh në ndjenjat. Venusi, tashmë në pozicion të favorshëm, të hap rrugë të reja në dashuri dhe në marrëdhënie familjare. Fundjava do të jetë premtuese për takime apo pajtime.
Reflektim: Shkëputu për pak nga detyrimet e përditshme. Lumturia shpesh gjendet në gjërat e vogla, te një bisedë, një përqafim apo një ide e re. Jepi vend zemrës, jo vetëm logjikës.
Ujori
Po ndien një frymë rebelimi dhe dëshirë për t’u çliruar nga njerëz apo situata që s’të respektojnë. Mund të kesh përballje në marrëdhënie personale apo profesionale. Venusi nervoz e bën durimin të pakët, prandaj shmang debatet e panevojshme.
Reflektim: Kjo është një periudhë pastrimi emocional. Mos ki frikë të vendosësh kufij të qartë. Më mirë pak dhe të vërtetë, sesa shumë e pa vlerë. Vetëm duke ruajtur integritetin tënd do të gjesh paqen që kërkon.
Peshqit
Këto ditë janë pak të lodhshme dhe mund të ndihesh i keqkuptuar ose i zhgënjyer nga dikush. Tensionet në familje apo në punë mund të të lodhin emocionalisht. Merr distancë dhe mos u përfshi në debate. Nga java tjetër gjërat nisin të përmirësohen, sidomos në dashuri.
Reflektim: Trupi dhe shpirti të kërkojnë pushim. Mos harro se ndjeshmëria jote është dhuratë — përdore për të kuptuar veten dhe për të rigjetur ekuilibrin. Dita e sotme mund të jetë e rëndë, por fundjava do të të rikthejë buzëqeshjen. /noa.al
