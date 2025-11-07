Alternime kthjellimesh dhe vranësirash, parashikimi i motit për ditën e sotme

Ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira të cilat hera-herës priten të jenë deri të dendura.
Reshje shiu me intensitet të ulët që në orët e para të 24-orëshit në veri dhe qendër të vendit, gjatë ditës reshje shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal në pjesën më të madhe të vendit.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7m/s, e cila hera-herës pritet të fitoi shpjetësi deri në 10m/sek.
Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 2-3 ballë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd