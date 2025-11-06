Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
U ndanë për barazinë gjinore, por PS dhe PD bashkojnë votat për reformën zgjedhore: miratohet me 105 vota komisioni i posaçëm
Transmetuar më 06-11-2025, 22:32

TIRANË – Pas debatit të ashpër mbi projektligjin për barazinë gjinore, ku palët u pozicionuan në kahe të kundërta, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike u gjetën sot në të njëjtën linjë për një nga çështjet kyçe të jetës politike në vend: Reformën Zgjedhore. Me 105 vota pro dhe vetëm një kundër, parlamenti miratoi ngritjen e Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, duke shënuar një moment të rrallë bashkëpunimi mes shumicës dhe opozitës.

Vendimi u përshëndet si hap i domosdoshëm në procesin e rishikimit të kuadrit elektoral, një kërkesë e hershme e ndërkombëtarëve dhe e vetë aktorëve politikë për të garantuar standarde më të larta në zgjedhjet e ardhshme. Bashkimi i votave të PS dhe PD në këtë çështje vjen pas një periudhe tensionesh të forta politike dhe ndarjesh të thella parlamentare.

Megjithatë, kontrasti politik u shfaq qartë më herët gjatë seancës, kur parlamenti votoi projektligjin për barazinë gjinore, proces në të cilin mazhoranca dhe opozita u përplasën fort. Po ashtu, u rrëzua kërkesa e PD për shkarkimin e Presidentit Bajram Begaj, duke thelluar diferencat mes palëve në agjendën institucionale.

Miratimi i komisionit për reformën zgjedhore shihet si test i vullnetit politik për të përmbushur standarde më të larta demokratike, me pritshmëri të mëdha për ndryshime konkrete dhe të zbatueshme në proceset zgjedhore të vendit.

