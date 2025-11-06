Drejtuesit të një kompanie farmaceutike i bie të fikët gjatë konferencës së Trump (VIDEO)

Një moment dramatik ka ndodhur në Zyrën Ovale të enjten pasdite gjatë një konference të Presidentit të SHBA, Donald Trump për çështjen e uljes së mëdha të çmimeve që kompanitë farmaceutike “Novo Nordisk” dhe “Eli Lilly” do të ofrojnë për produktet e humbjes së peshës duke kontribuar në luftën kundër obezitetit.
Në momentin që po fliste David Rix, CEO i kompanisë “Eli Lilly”, pamjet treguan Gordon Findlay, një drejtues të kompanisë farmaceutike “Novo Nordisk” që humbi ndjenjat dhe u rrëzua pranë presidentit amerikan.
Zyrtarët në vendngjarje arritën ta mbanin Findley, i cili është shefi për tregun amerikan të kompanisë “Novo Nordisk”.
Stafi largoi personat dhe mediat nga Zyra Ovale ndërsa transmetimi u ndërpre. Mediat amerikane konfirmojnë se ai mori ndihmë të menjëhershme mjekësore, megjithëse gjendja e tij pas incidentit nuk është ende e qartë.
Më herët gjatë konferencës Donald Trump njoftoi marrëveshjen me kompanitë farmaceutike që synojnë uljen e çmimeve të ilaçeve për humbje peshe, duke e ulur koston në 150 dollarë në muaj për disa pacientë.
