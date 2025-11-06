Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shaqiri shkëlqen me dopietë në Europa League
Transmetuar më 06-11-2025, 21:12

Këtë të enjte u zhvilluan disa nga ndeshjet e radhës në fazën e ligës në Europa League. Basel triumfoi 3-1 në shtëpi ndaj FCSB, duke marrë 3 pikë të rëndësishme. Lojtari me origjinë shqiptare, Xherdan Shaqiri ia doli që të shënojë 2 gola.

Mbrëmje negative për Arbër Hoxhën (ishte titullar) me shokë, pasi në Zagreb, Dinamo e Zagrebit pësoi disfatë 0-3 ndaj Celta Vigos. Crvena Zvezda-Lille, përfundoi, në shifrat 1-0.

Në Conference League, Fiorentina u mund me përmbysje 2-1 nga Mainz. Me Thomas Strakoshën në portë, grekët e AEK barazuan 1-1 ndaj Shamrock Rovers.

VIDEO: Goli i parë i Shaqirit

