Pse njohim personin e duhur në momentin e gabuar – 8 arsye që shpjegojnë ‘timing’-un e keq në dashuri

Koha është gjithçka në jetë – dhe veçanërisht në dashuri. Ndonjëherë, takojmë një person që duket “i duhuri”, por në kohën më të papërshtatshme. Pse ndodh kjo? Pse duket sikur universi po luan një lojë të vështirë me zemrën tonë?
Nuk ka një përgjigje të vetme, por ka shumë arsye që mund të na ndihmojnë të kuptojmë pse shpesh njohim personin e duhur në momentin e gabuar.
Të tetë arsyet më poshtë ofrojnë një këndvështrim më të qartë dhe mund t’u sjellin pak qetësi shpirtrave romantikë. Le t’i shohim, pra, pse shpesh gjejmë njeriun e duhur, pikërisht kur koha është më e papërshtatshme.
Të tetë arsyet pse takoni personin e duhur në momentin e gabuar
1. Ende nuk e keni zbuluar veten tuaj
Jeta ka të bëjë me rritje dhe zhvillim, sidomos në lidhje me njohjen e vetes. Shpesh takojmë “personin e duhur” pikërisht kur jemi ende në kërkim të vetes. Kur përpiqeni të vendosni rregull në jetën tuaj, dashuria mund të trokasë papritur në derë dhe të futet në një fazë ku gjithçka është ende e paqartë.
Ndonjëherë jemi aq të zënë duke përcaktuar drejtimin e jetës sonë, saqë ardhja e një partneri ideal duket si një ndërprerje e papritur.
Balancimi i zhvillimit personal me ndërtimin e një romance të re shpesh krijon atë ironi të dhimbshme të takimit me “të duhurin” në “kohën e gabuar”.
Nëse duket shumë e vështirë, ndoshta koha thjesht nuk është e përshtatshme. Në fund të fundit, njohja e vetes është hapi i parë për të njohur dikë tjetër.
—
2. Ndiqni rrugë të ndryshme në jetë
Mund të keni takuar dikë që ju duket ideal – ka të gjitha cilësitë që kërkoni dhe vlerësoni. Megjithatë, nëse rrugët e jetës dhe prioritetet tuaja janë shumë të ndryshme, është e pashmangshme që udhët tuaja të ndahen.
Ndonjëherë dashuria e madhe nuk mjafton për të kapërcyer jetesa, distanca apo objektivat që nuk përputhen.
—
3. Logjika ju bën të jeni të kujdesshëm
Shpesh harrojmë se funksioni kryesor i trurit është të na mbajë të sigurt.
Ai aktivizohet me reagimin “lufto ose ik” dhe priret të dyshojë për gjithçka që duket “shumë e mirë për të qenë e vërtetë” – përfshirë edhe një dashuri që shfaqet papritur dhe duket perfekte.
Ky mekanizëm mbrojtës mund të sabotojë një lidhje të mundshme të bukur, duke na shtyrë të kërkojmë të meta atje ku nuk ekzistojnë.
Në thelb, mund të largojmë personin e duhur sepse truri ynë mendon se nuk është koha e duhur.
Është e rëndësishme të dëgjojmë instinktin tonë, por jo ta lejojmë të na udhëheqë plotësisht – ndonjëherë dashuria meriton një shans të vërtetë.
—
4. Mbani “ngarkesë” nga lidhjet e kaluara
Marrëdhëniet e kaluara shpesh lënë pas jo vetëm kujtime, por edhe plagë emocionale. Ato ndikojnë në mënyrën si e përjetojmë dashurinë e re, duke na bërë të jemi të kujdesshëm ose edhe të mbyllur ndaj një partneri që nuk ka faj.
Dhimbjet e së kaluarës mund të krijojnë barriera të padukshme që na pengojnë të përjetojmë një lidhje të re me zemër të hapur.
—
5. Ju “verbon” frika nga angazhimi
Frika nga lidhjet e qëndrueshme është më e zakonshme nga sa duket. Shpesh, edhe kur takojmë dikë që na tërheq vërtet, mund të kemi frikë të lejojmë veten të ndjejë plotësisht, nga frika se do të humbasim lirinë, do të lëndohemi, ose se gjërat do të marrin drejtim që s’e kontrollojmë dot.
Kështu, pa e kuptuar, mund të sabotojmë vetë marrëdhënien – tërhiqemi, bëhemi të ftohtë ose të paqartë – vetëm që të shmangim rrezikun e një lidhjeje të thellë. Në këtë rast, nuk është se koha është e gabuar, por se frika jonë e bën të tillë.
—
6. Prioriteti juaj është vetëpërmirësimi
Ndonjëherë jeta na vë në një fazë ku fokusi kryesor është zhvillimi personal – ndërtimi i karrierës, stabiliteti emocional apo gjetja e qëllimit në jetë.
Nëse jeni në një periudhë ku doni të investoni në vetveten, një marrëdhënie mund të duket si diçka që ju shpërqendron.
Në këto raste, edhe nëse takoni dikë që është “i duhuri”, mund të mos jeni gati ta vendosni dashurinë në plan të parë. Kjo nuk do të thotë se personi është i gabuar – thjesht ju, për momentin, nuk jeni në fazën e duhur për të dhënë gjithçka që kërkon një lidhje e qëndrueshme.
—
7. Nuk jeni ende gati të doni
Dashuria kërkon hapje, guxim dhe gatishmëri për të pranuar tjetrin ashtu siç është.
Nëse ende jeni duke u shëruar, duke ndërtuar vetëbesimin ose duke luftuar me pasiguri të brendshme, është e mundur që të mos jeni gati për një lidhje të shëndetshme.
Në këto raste, takimi me “personin e duhur” ndodh përpara se zemra të jetë gati ta përqafojë plotësisht dashurinë.
—
8. Vetë koncepti i “momentit të gabuar” është mashtrues
Shpesh themi “ishte personi i duhur, por koha e gabuar”. Por në realitet, nëse një dashuri është e vërtetë dhe e ndërsjellë, ajo mund të mbijetojë ndaj çdo kohe.
Ndoshta nuk bëhet fjalë për “kohë të gabuar”, por për mësimin që ajo marrëdhënie duhej të na jepte në atë fazë të jetës.
Ndoshta ajo dashuri ishte aty për të na ndihmuar të kuptojmë diçka për veten, për nevojat tona apo për mënyrën si duam të duam.
***
Takimi me personin e duhur në momentin e gabuar mund të jetë një nga përvojat më të hidhura të jetës, por edhe një nga më ndriçuese.
Ndonjëherë universi nuk na i jep njerëzit që duam për t’i mbajtur, por për t’u mësuar me ta.
Dhe ndoshta, në një tjetër moment – kur të jemi rritur, shëruar dhe gati – ajo dashuri mund të kthehet… ose të na çojë drejt diçkaje edhe më të mirë. /noa.al
