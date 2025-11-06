Sulmet e Berishës ndaj ambasadorit të BE, pas Marta Kos, reagon edhe Rama

Tiranë- Kryeministri Edi Rama ka reaguar, në lidhje me ligjin për barazinë gjinore.
Duke shpërndarë postimin e komisioneres Marta Kos, Rama deklaron se ligji është keqinterpretuar shumë nga disa palë.
Ai tha se ligji për barazinë gjinore është tërësisht në përputhje me parimet e Bashkimit Europian.
“Kërkojmë ndjesë për mënyrën fyese me të cilën një ligj shumë fisnik, plotësisht në përputhje me parimet e BE-së për barazinë gjinore dhe mosdiskriminimin, është keqpërdorur për të shtrembëruar perceptimin publik, si dhe për mënyrën se si Ambasadori i BE-së është shfrytëzuar për një qëllim kaq të ulët. Megjithatë, siç themi në shqip, le të lehin qentë, karvani ecën përpara”, shkruan kryeministri Rama.
We apologize for the insulting way in which a very noble law, fully aligned with EU principles of gender equality and non-discrimination, has been misused to distort public perception, and for the way the EU Ambassador has been exploited for such an ignoble purpose.… pic.twitter.com/MOuhj2JSzi— Edi Rama (@ediramaal) November 6, 2025
