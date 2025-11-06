Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Sulmet e Berishës ndaj ambasadorit të BE, pas Marta Kos, reagon edhe Rama
Transmetuar më 06-11-2025, 19:32

Tiranë- Kryeministri Edi Rama ka reaguar, në lidhje me ligjin për barazinë gjinore.

Duke shpërndarë postimin e komisioneres Marta Kos, Rama deklaron se ligji është keqinterpretuar shumë nga disa palë.

Ai tha se ligji për barazinë gjinore është tërësisht në përputhje me parimet e Bashkimit Europian.

“Kërkojmë ndjesë për mënyrën fyese me të cilën një ligj shumë fisnik, plotësisht në përputhje me parimet e BE-së për barazinë gjinore dhe mosdiskriminimin, është keqpërdorur për të shtrembëruar perceptimin publik, si dhe për mënyrën se si Ambasadori i BE-së është shfrytëzuar për një qëllim kaq të ulët. Megjithatë, siç themi në shqip, le të lehin qentë, karvani ecën përpara”, shkruan kryeministri Rama.

