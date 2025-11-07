Çfarë po ndodh me ekspansionin e Kosovës në Shqipëri dhe pse ikën kompanitë ndërkombëtare?

Kohët e fundit ka një shtim të bizneseve të mëdha të Kosovës në Shqipëri. Në një pjesë të tyre kjo ësbtë shoqëruar me largimin nga vendi ynë të markave të njohura ndërkombëtare, ose marrjen e kontrollit të përfaqësive të tyre nga bizneset e Kosovës. Përtej aspekteve pozitive dhe patriotike të këtyre zhvillimeve, analizë meriton edhe fakti përse bizneset ndërkombëtare po qëndrojnë gjithnjë e më larg Shqipërisë.
Spar, një rrjet supermarketesh tashmë me 100 njësi në vend, u shit për 36 milionë euro te kompania Viva Fresh e cila ka dhe ajo një zinxhir supermarketesh në Kosovë.
Viva prej disa vitesh kishte njoftuar hyrjen në Shqipëri, por pa përmendur se do të largonte kompaninë holandeze me 13 mijë hiper dhe supermarkete në 45 vende të botës.
Sipas kontratës, Spar do të zhduket nga tregu shqiptar në vitin 2027 për ti lënë vendin rrjetit Viva i cili gjithsesi që tani kontrollon zinxhirin e supermarketeve Spar në Shqipëri.
Historia e supermarketeve Spar i ka fillesat prej mëse dy dekadash kur Balfin solli në Shqipëri rrjetin Euromax. Shpejt ai u largua për ti lënë vendin një kompanie serbe, Delta, më tej Delhaize dhe më pas u zëvendësua me rrjetin Carrefour. Ky i fundit iku nga Shqipëria dhe i la vendin Spar-it i cili mund të konsiderohet më jetëgjati mes tyre.
Por edhe Spar po ikën nga tregu shqiptar duke i lënë vendin një kompanie të Kosovës.
Ndërsa fqinjët si Maqedonia kanë plot supermarkete gjermane dhe më tutje në Serbi, rrjete nga më të njohurat evropiane, në Shqipëri rrjetet ndërkombëtare nuk po zënë vend.
Kjo ka bërë që në vend të tyre të dominojnë supermarkete shqiptare të cilat përpiqen të thithin klientelë duke trumbetuar se shesin produkte italiane.
Kjo është pastaj histori më vete sepse disa tregtojnë me "çmime shqiptare" produkte të markave inferiore që shiten në rrjete shumë të lira supermarketesh në Itali; kurse në anën tjetër ato pak produkte markash të njohura italiane shiten me çmime të kripura në Shqipëri, deri dhe disa herë më shtrenjtë se në Evropë.
Kjo situatë me supermarketet ka bërë që të jemi i vetmi vend në Evropë që ka produktet të shtrenjta pikërisht atje ku evropianët nuk vuajnë shtrenjtësinë tipike shqiptare.
Ikën dhe Tring
Këto ditë Autoriteti i Konkurrencës njoftoi se vëllezërit Dulaku, pronarë të Vizion Plus, kanë vendosur ta shesin tërësisht kompaninë Tring sh.a.
Blerësi është sërish nga Kosova, Valon Shala që rezulton administrator i një kompanie të ngjashme, Artmotion.
Tring në shumë vite është renditur e dyta pas DigitAlb në shitje, por vitet e fundit pati rritje pasi mori thuajse të gjitha eventet kryesore të futbollit që më parë ishin në Supersport, pjesë e DigitAlb.
Shitet FGA
Një ndër rrjetet më të njohura të shitjes me pakicë të veshjeve, Fashion Group Albania (FGA), u shit edhe ai dhe sërish blerësit ishin nga Kosova.
Albi Holding bleu të gjitha aksionet e kompanisë së tregtimit të veshjeve, nga grupi shqiptar i biznesit Balfin, për rreth 7.6 milionë euro.
Albi kontrollohet prej biznesmenëve nga Kosova Tahir Humolli, Sutki Humolli, Nexhat Humolli, Nehat Humolli dhe Betim Humolli.
FGA u bë e njohur aq vite sa ishte sepse arriti të sjellë në Shqipëri dyqane të markave të njohura me çmime të përballueshme të veshjeve për fëmijë dhe të rritur. Hyrja e saj në treg, padyshim që shkatërroi biznesin deri vonë të suksesshëm të butikëve të shpërndarë si kërpudha në gjithë vendin.
Njëkohësisht ndikoi së tepërmi për ti dhënë popullaritet dhe shitje, qendrave tregtare që kontrollohen nga Balfin.
Gjithsesi ajo nuk arriti të sjellë markat e mëdha të veshjeve, të cilat edhe sot nuk gjenden në tregun shqiptar, përveçse disa dyqaneve pirate.
Shitet KFC
Një tjetër kompani nga Kosova bëri blerjen e radhës në Shqipëri, duke marrë kontrollin e KFC për vendin tonë.
KAN shpk njoftoi publikisht blerjen e Global Fast Food Albania, kompanisë që zotëron të drejtën e markës globale të fast food-eve, KFC për Shqipërinë.
Edhe Kan e bëri blerjen këtë vjeshtë ashtu si thuajse gjjthë blerjet e tjera të bujshme. Ajo kontrollon të drejtat e KFC për Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi.
Kan, me pronar të vetëm biznesmenin Fatmir Zymberi është prezent në Shqipëri edhe përmes kompanisë Scandinavian Living, që zotëron të drejtën e përdorimit të markës daneze Jysk për Shqipërinë dhe vende të tjera të rajonit.
Futen dhe kompanitë e karburanteve
Një tjetër biznes nga Kosova është futur së fundmi në Shqipëri me karburantet HIB Petrol. Ajo është një nga subjektet më të mëdha të tregtimit të karburanteve në Kosovë dhe pjesë e grupit të biznesit HIB Holding, zotëruar në masën 100% nga sipërmarrësi nga Kosova, Ibrahim Bucaliu.
Këto dhe afro 580 kompani të tjera nga Kosova që kanë hyrë në Shqipëri kanë bërë që stoku i investimeve nga Kosova të arrijë në afro 500 milionë euro, duke u rritur me 440 për qind pesëvjeçarin e fundit.
Brand-et ndërkombëtare janë larguar
Deri pak vite më parë tregu bankar në Shqipëri kishte një larmi ndërkombëtare si rrallë fushat e tjera të biznesit në vend. Kishte banka greke, italiane, franceze, gjermane, austriake, arabe, etj.
Tani, fare pak prej tyre gjenden akoma, pjesa më e madhe kontrollohen nga biznesi shqiptar. Edhe pse ka ndodhur kjo, sistemi bankar është në gjendje të qëndrueshme dhe nuk është ndikuar nga kriza për shkak të largimit të brand-eve të njohura në botë.
Ndërsa në sektorët e tjerë të ekonomisë, pjesa më e madhe e kompanive dhe korporatave të huaja janë larguar dhe për më tepër fare rrallë për të mos thënë fare, po shihet të hyjë ndonjë tjetër në Shqipëri.
Por pse po ndodh e gjitha kjo?
1. Klima ligjore, juridike dhe tregu i konkurrencës
Kompanitë vënë re se në Shqipëri ekzistojnë probleme në zbatimin e së drejtës, në njohjen dhe mbrojtjen e kontratave, si dhe në sigurinë e pronësisë private. Ca më shumë shqetësim kanë për mbivendosje të pronave.
Ndryshimet të shpeshta në ligje dhe rregullore — veçanërisht në fushën tatimore — krijojnë paqartësi dhe rritin kostot e përputhshmërisë. Për shembull, ligji për Procedurat Tatimore në Shqipëri është ndryshuar më shumë se 25 herë në disa vite.
Konkurrenca e paqenë nga ekonomi joformale ose nga kompani me lidhje të forta politike perceptohet si një pengesë reale për investitorët e huaj.
Pse kjo ndikon
Investitorët ndërkombëtarë kërkojnë stabilitet ligjor, parashikueshmëri dhe lojë të barabartë. Kur këto mungojnë, rreziku i humbjes së investimit ose i trajtimit të padrejtë rritet — dhe disa preferojnë të mos hyjnë ose të largohen nga tregu.
2. Tatimet, kostot dhe barrët administrative
Një raport i American Chamber of Commerce Albania (AmCham) sugjeron se taksat e larta, barazia e konkurrencës dhe burokracia janë ndër shqetësimet kryesore të bizneseve të huaja.
Rregullat si parapagimi për tatimin mbi fitimin të cilat nuk reflektojnë në mënyrë fleksibile humbjet ose zbehjen e aktivitetit, krijojnë vështirësi likuiditeti për kompanitë.
Nëse një kompani duhet të bëjë shpenzime të mëdha përpara ose ka kostot administrative të papritura, mund të vendosë që Shqipëria nuk është opsioni më i mirë, veçanërisht nëse ka alternativa më të qëndrueshme ose më pak të rrezikshme në rajon. Ne shohim se vende si Maqedonia, Mali i Zi e më tej Serbia, kanë volum shumë më të madh kompanish ndërkombëtare.
3. Informaliteti, korrupsioni dhe mungesa e transparencës
Raporte të ndryshme ngrenë shqetësimin se korrupsioni në Shqipëri mbetet në nivele të larta, veçanërisht në sistemin gjyqësor dhe në prokurimet publike.
Në një raport të përgatitur nga Foreign Investors Association of Albania (FIAA) thuhet se “zbulimi i konkurrencës së padrejtë/monopolizmit, informaliteti dhe burokracia e shtuar” mbeten pengesa për investimet e huaja.
Kjo sjell gjithashtu ndikim sepse kur një kompani ndërkombëtare ndjen se nuk ka garë të barabartë ose që rregullat nuk janë të qarta ose të ndershme, kupton se investimi ka më shumë rrezik. Kjo i bën ato të zgjedhin vende të tjera ku të kenë më shumë siguri dhe më pak “risqe të fshehta”.
4. Infrastrukturë, burime njerëzore dhe kapaciteti i tregut
Një raport i fundit për Shqipërinë vëren se, pavarësisht rritjes së ekonomisë (~3.8% në 2025) dhe hapësirave të mundshme për investim, ende ka sfida si mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar, aktivitete joformale dhe produktivitet i ulët.
Edhe raporti “Business Pulse Albania 2024” nga Deloitte shënon se rreth 15% e bizneseve në Shqipëri planifikojnë të largohen nga tregu brenda 3-5 vjetëve, për arsye si mungesa e financimit ose për shkak të vështirësive në zhvillim të tregut lokal.
Investitorët mund të kenë pritshmëri më ambicioze për rritje ose për eksport/impex të prodhimeve. Nëse tregu lokal është i vogël ose infrastruktura (logjistikë, kontabilitet, akses në teknologji) nuk është në nivelin e nevojshëm, investimi mund të mos japë kthimin e pritur.
5. Ka konkurrencë rajonale
Shqipëria përballet me konkurrencë nga vendet e tjera të Ballkanit të cilat kanë ofruar reforma më të mira, taksa më të ulëta ose procedura më të thjeshta për investitorët e huaj.
Megjithë përparime të caktuara, shumë investitorë ndihen se Shqipëria akoma “mbetet prapa” fqinjëve në normative, efikasitet dhe transparencë.
Pse kjo ndikon
Investitorët kanë mundësi të zgjedhin ku të investojnë: nëse një vend ofron kushte më të mira, ata çojnë kapitalin atje. Shqipëria duhet të ofrojë pika shtesë të dukshme për të konkurruar. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
