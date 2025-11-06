E rrallë/ Gruaja e moshuar dashurohet marrëzisht me një plakë tjetër, gjykata merr vendimin

Volos, Greqi: Dënohet 61-vjeçarja për përndjekje obsesive me motive erotike ndaj një 68-vjeçareje
Një grua 61-vjeçare në Volos u dënua pasi dërgonte vazhdimisht mesazhe me përmbajtje erotike një gruaje 68-vjeçare, për të cilën kishte zhvilluar një fiksim dhe dëshironte të kishte marrëdhënie intime me të.
Siç citon noa.al mediat greke, ajo madje e kishte ndjekur nga afër, gjë që e detyroi viktimën të bëjë kallëzim në polici.
Përndjekja “erotike” ndaj 68-vjeçares zgjati nga 14 maji deri më 30 gusht 2022. Gjatë gjithë kësaj kohe, viktima merrte mesazhe të shumta, pothuajse të gjitha me përmbajtje erotike.
Situata u përkeqësua kur ajo e pa 61-vjeçaren duke e ndjekur, çka e frikësoi aq shumë sa vendosi të denoncojë rastin në Policinë e Volosit.
Çështja u shqyrtua të mërkurën e sotme, më 6 nëntor 2025, nga Gjykata e Shkallës së Parë të Volosit. Në sallë, e pandehura deklaroi se qëllimi i saj nuk ishte romantik, por “miqësor”, duke pohuar se “donte vetëm të bëhej shoqe” me të, edhe pse e pranoi se e kishte “bombarduar” me mesazhe.
Nga ana tjetër, 68-vjeçarja dëshmoi se ndihej e frikësuar dhe e shqetësuar nga veprimet dhe fjalët e saj, të cilat i përjetonte si kërcënim.
Gjykata e shpalli 61-vjeçaren fajtore për veprën penale të “kërcënimit të përsëritur”, duke i vendosur një dënim me një vit burgim, i cili u shndërrua në gjobë prej 10 eurosh për çdo ditë.
Gjykata lejoi pezullimin e dënimit me kusht që ajo të mos e afrohet më viktimës dhe të ndërpresë çdo formë komunikimi me të. /noa.al
