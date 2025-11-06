Haley Baylee për Matt Kalil: Madhësia ishte ajo që shkatërroi martesën tonë

Në një rrëfim plot sinqeritet, Haley Baylee (e njohur ndryshe si Haley Kalil) foli gjatë një transmetimi “live” me streamer-in Marlon Garcia në platformën Twitch.
Influencerja e njohur, e cila u divorcua në vitin 2022 nga lojtari i NFL-it, Matt Kalil, pranoi se marrëdhënia e tyre kishte vështirësi që ndikuan në jetën e tyre personale dhe përfundimisht çuan në ndarje.
Edhe pse fillimisht u ndje në siklet të fliste hapur për këtë temë, Baylee e shkroi rrëfimin në celularin e saj dhe ia tregoi drejtuesit të transmetimit, i cili shprehu mbështetjen e tij.
“U përpoqa të provoj gjithçka: psikolog, mjek, madje edhe të gënjeja duke thënë se po e shijoja. Ishte disi qesharake.
Matt, duket se bën pjesë në 0,01% të burrave. Ishte e pamundur të ndodhte pa më dalë lotët. Ishte si… dy – ndoshta edhe tre – kanaçe pijesh të gazuara, njëra mbi tjetrën,” përfundoi Haley Baylee në përshkrimin e saj, duke theksuar megjithatë se me Matt mbeten ende dy miq të mirë. /noa.al
Haley Baylee reveals that she DIVORCED her NFL husband Matt Kalil because of intimacy issues their whole marriage 😬💀 pic.twitter.com/8d59DSjsKT— Killa 🌺 (@KillaKreww) November 4, 2025
