Haley Baylee për Matt Kalil: Madhësia ishte ajo që shkatërroi martesën tonë
Transmetuar më 06-11-2025, 18:36

Në një rrëfim plot sinqeritet, Haley Baylee (e njohur ndryshe si Haley Kalil) foli gjatë një transmetimi “live” me streamer-in Marlon Garcia në platformën Twitch.

Influencerja e njohur, e cila u divorcua në vitin 2022 nga lojtari i NFL-it, Matt Kalil, pranoi se marrëdhënia e tyre kishte vështirësi që ndikuan në jetën e tyre personale dhe përfundimisht çuan në ndarje.

Edhe pse fillimisht u ndje në siklet të fliste hapur për këtë temë, Baylee e shkroi rrëfimin në celularin e saj dhe ia tregoi drejtuesit të transmetimit, i cili shprehu mbështetjen e tij.

“U përpoqa të provoj gjithçka: psikolog, mjek, madje edhe të gënjeja duke thënë se po e shijoja. Ishte disi qesharake.

Matt, duket se bën pjesë në 0,01% të burrave. Ishte e pamundur të ndodhte pa më dalë lotët. Ishte si… dy – ndoshta edhe tre – kanaçe pijesh të gazuara, njëra mbi tjetrën,” përfundoi Haley Baylee në përshkrimin e saj, duke theksuar megjithatë se me Matt mbeten ende dy miq të mirë. /noa.al

